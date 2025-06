Baterista sofre ataque cardíaco no palco durante show em festival

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O baterista da banda The Christians sofreu uma parada cardíaca repentina no meio de um show no último domingo (22/6), no festival de música On The Waterfront, em Liverpool, na Inglaterra. Os músicos faziam a apresentação de abertura para Sting, quando Lionel Duke desmaiou.

O músico passou mal ainda no início do show. Em seguida, o vocalista Garry Christian pediu ajuda médica. Duke foi socorrido no local e levado para o hospital em seguida.

Um obstáculo foi colocado próximo ao músico para dar privacidade ao momento. Ao mesmo tempo, os telões do festival exibiam a mensagem “Agradecemos sua paciência e compreensão. A equipe médica está com o artista e forneceremos uma atualização assim que possível”.

Momentos depois, um porta-voz se dirigiu ao público informando que Duke tinha sofrido uma parada cardíaca. “Estamos realmente torcendo para que ele sobreviva. Ele não tinha pulso, mas agora tem, achamos. Muito obrigado”, disse.

Sting, ex-vocalista do The Police, faz uma miniturnê no Brasil. Após se apresentar na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e no Parque Ibirapuera, em São Paulo, ele se apresenta no dia 18/02, em Curitiba. Instagram @theofficialsting Batizado de “STING 3.0”, o show já passou pela Europa e agora percorre países da América Latina. Instagram @theofficialsting Nas performances no Rio e em São Paulo, Sting, 73, cantou músicas de sucesso do The Police e também de sua carreira solo. Instagram @theofficialsting Nos shows em solo brasileiro, Sting tem a seu lado o guitarrista Dominic Miller e o baterista Chris Mass. - Instagram @theofficialsting Recentemente, do dia 30/01, Sting participou do show beneficente Fire Aid, destinado a arrecadar fundos para os atingidos pelos incêndios em Los Angeles, na Califórnia. No evento ele chegou a fazer um dueto com Stevie Wonder. Instagram @theofficialsting Sting é o nome artístico de Gordon Matthew Thomas Sumne, nascido em 02/10/1951 na cidade inglesa de Wallsend, na Inglaterra. Instagram @theofficialsting No início da carreira, Sting foi baixista de bandas locais como Phoenix Jazzman, Last Exit e Newcastle Big Band. Instagram @theofficialsting A fama veio a partir do fim dos anos 1970, com a criação da banda The Police, em Londres, capital do Reino Unido. A&M Records/Wikimédia Commons O trio que consagrou o The Police teve Sting como baixista e vocalista, Andy Summers na guitarra e Stewart Copeland na bateria. Inicialmente, a formação contava com o francês Henry Padovani como titular na guitarra, mas ele deixou a banda ainda em 1977. Instagram @theofficialsting Com influências de diversos gêneros, especialmente jazz, punk e reggae, o The Police foi uma das bandas de rock mais bem sucedidas da década de 80. Instagram @theofficialsting Com mais de 75 milhões de álbuns vendidos, o grupo inglês acumulou hits como “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle” e “So Lonely”. Instagram @theofficialsting Sting vendeu mais de 200 milhões de discos considerando sua carreira solo, que começou a ser construída ainda nos anos 80. Divulgação Com o disco “Nothing Like the Sun”, de 1987, que foi acompanhado de uma turnê, a carreira solo de Sting ganhou impulso definitivo. Instagram @theofficialsting Sting é casado desde 1992 com a atriz e produtora Trudie Styler, com quem tem quatro filhos. Ele ainda tem dois outros filhos de sua união anterior com a atriz Frances Tomelty. Instagram @trudiestyle Além da faceta artística, Sting também é muito conhecido por seu engajamento em causas ambientais ao lado da esposa. Instagram @trudiestyle Com Trudie Styler, ele fundou a Rainforest Foundation Fund, organização dedicada à proteção das florestas tropicais e dos povos indígenas. A fundação atua em mais de 20 países. Sting promove há mais de 30 anos, desde 1991, concertos periódicos com a finalidade de arrecadar fundos para essas causas, o â??Rock for the Rainforestâ?. O evento é recordista mundial no Guinness Book como o maior voltado para arrecada fundos ambientais. Instagram @theofficialsting O artista inglês também já se aventurou algumas vezes no cinema. Entre os filmes em que atuou estão “Dune” (1984), de David Lynch, “Quadrophenia” (1979) e “Radio On” (1979). Divulgação Em sua carreira, Sting gravou ao lado de astros e estrelas como Tina Turner, Elton John e Paul Simon. Ele também participou de uma faixa do último álbum de Tom Jobim cantando o clássico “Insensatez” na versão em inglês “How Insensitive”. Instagram @theofficialsting Um episódio curioso da vida de Sting é que ele e a esposa Trudie foram responsáveis por apresentar a cantora Madonna ao diretor de cinema britânico Guy Ritchie, em 2000. O encontro resultou em casamento de oito anos e um filho, Rocco Ritchie, de quem Sting é padrinho. Tony Shek/Wikimedia Commons Voltar Próximo

Os companheiros de banda de Duke teriam encorajado Sting a fazer sua apresentação. Quando o vocalista do Police começou o show, ele deu outra atualização para o público. “O baterista da banda anterior está bem. Ele está no hospital. Todos nós estamos rezando para que ele fique bem. Nossos pensamentos estão com ele”, afirmou.

Após o show, a banda fez um post nas redes sociais, informando que estavam "aguardando notícias do hospital Heart and Chest em Broad Green" e enviando seus agradecimentos à "equipe fenomenal de médicos presente, da equipe On The Waterfront Liverpool, que interveio tão rapidamente para ajudar nosso pobre Lionel".

Na segunda-feira, eles agradeceram a Sting "por sua preocupação e bela homenagem a Lionel" e deram informações sobre o estado de saúde de Duke.

“Como vocês devem ter ouvido, nossa apresentação na última noite do On The Waterfront, em Liverpool, foi tristemente cancelada devido ao colapso do nosso baterista Lionel Duke após sofrer uma parada cardíaca durante a primeira parte da nossa apresentação. Ele foi atendido pela incrível equipe do OTWF e pelos médicos presentes no palco, após o apelo de Garry Christian por ajuda. Ele permanece na UTI em coma induzido e ventilado e está sendo descrito como ‘estável’ no momento”, diz o post.

A empresário Emma Roberts disse que "foi um choque", pois ele era um "nadador regular e em ótima forma". Na manhã de hoje, o perfil oficial da banda publicou uma foto em que o baterista aparece sentado, ainda no hospital, ao lado de Garry Christian.