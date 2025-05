Amor que protege: como relações saudáveis podem beneficiar a saúde cardíaca

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Cuidar do coração vai além de fazer exames de rotina ou adotar uma alimentação equilibrada. Hoje, estudos mostram que relações humanas saudáveis — com parceiros(as), familiares ou amigos — são um componente essencial na prevenção de doenças cardiovasculares e na promoção do bem-estar geral.



Uma pesquisa da Harvard Medical School, que acompanha há mais de 80 anos a saúde de centenas de pessoas, aponta que bons relacionamentos são o maior preditor de longevidade e saúde, acima até de fatores como renda ou colesterol.

Outros estudos, como o publicado no Journal of the American Heart Association, indicam que pessoas com laços afetivos sólidos apresentam menores níveis de cortisol (o hormônio do estresse) e pressão arterial mais equilibrada.



Para a cardiologista, especialista em medicina do estilo de vida e membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Fernanda Weiler, o coração humano é também emocional - e responde intensamente à qualidade dos vínculos.

“Relações estáveis, respeitosas e acolhedoras ajudam a regular o sistema nervoso, diminuem o risco de arritmias e contribuem para a liberação de neurotransmissores que fazem bem ao organismo, como ocitocina, serotonina e dopamina”, afirma.



Mas o oposto também é verdadeiro: relacionamentos tóxicos, marcados por estresse constante, solidão a dois, insegurança ou violência emocional, podem gerar sobrecarga crônica no corpo. “Estados emocionais negativos constantes afetam o sistema cardiovascular, aumentam o risco de hipertensão e prejudicam a saúde metabólica como um todo”, alerta a médica.

Fernanda defende que cultivar vínculos saudáveis deve ser parte de qualquer plano de cuidado com o coração. “Escolher estar em paz é também escolher viver mais e melhor. A saúde emocional e a saúde cardiovascular caminham juntas. O autocuidado inclui, sim, o cuidado com quem se escolhe estar”.

