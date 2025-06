Quase 150 pessoas dizem ter sido atacadas por agulhas em festival

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A polícia prendeu 12 suspeitos de agressão após 145 pessoas relatarem ter sido picadas por agulhas de seringas durante o Fête de la Musique, um festival de música realizado em toda a França. A festa, realizada no sábado (21/6), reuniu milhões de pessoas em todo o país, mas foi marcada pelo ataque.

"O Ministério está levando isto muito a sério. Algumas vítimas foram levadas para o hospital para serem submetidas a testes toxicológicos e a investigação prossegue", informou um porta-voz do Ministério do Interior.

Segundo a pasta, 13 casos foram registrados em Paris e uma dúzia de mulheres e crianças foram hospitalizadas. As autoridades não informaram quais substâncias foram injetadas sem consentimento, mas afirmaram que as drogas utilizadas deixaram as vítimas confusas e vulneráveis a agressões sexuais.

O site "Budget Your Trip" listou recentemente os países mais caros para se visitar do Velho Continente. walkerssk pixabay A conta levada em consideração pelo "Budget Your Trip" é a seguinte: valor diário de comida, transporte, pacote turístico e hotel para duas pessoas. Imagem de Abhishek Baadkar por Pixabay O país mais caro da lista, segundo o site, é Malta. Uma pequena ilha que fica no Mar Mediterrâno com belas praias e patrimônios históricos. O custo médio diário em Malta é de 321 euros. Edgar El - wikimedia commons A segunda posição não chega a surpreender. A Suíça é considerada não só na Europa, mas como um dos países mais caros do mundo. A média diária para um viajante chega a 270 euros. Kathy Sortore por Pixabay Um dos menores países do mundo está na terceira posição. Para visitar Liechtenstein, uma região entre Suíça e Áustria, é preciso gastar em média 235 euros diariamente por pessoa. Reprodução do site Pixabay Na quarta posição está a França. A capital Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo, com uma culinária reconehcida por todos e muita história e cultura. O gasto médio por dia é de 233 euros. - Caradec commons wikimedia Famoso pelas corridas de Fórmula 1 e pelos cassinos que ficam entre o Mar Mediterrâneo e as pedras gigantes, Mônaco aparece em quinto lugar, com gasto médio por dia de 211 euros. Jan Vašek por Pixabay A Islândia ocupa a sexta posição. Com gasto diário de 189 euros por pessoa, o país gelado é muito procurado para quem deseja conhecer o fenômeno da Aurora Boreal. Imagem de Rebecca L por Pixabay Luxemburgo aparece na sétima posição e tem o maior salário da União Europeia. Para visitar esse micro país é preciso gastar em média 184 euros por dia. Code83 pixabay O primeiro país escandinavo da lista é a Dinamarca. Na oitava posição, ela é conhecida pela sustentabilidade e tem custo médio diário de 181 euros. Febiyan Unsplash Na nona posição está o Reino Unido. Ele não é um país, abrange Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, mas sua região conta com uma única moeda, a libra, que é considerada a mais forte do continente. O custo diário de um viajante é de 177 euros. Mathew Browne por Pixabay Famosa pela culinária, cultura e história, a Itália está em 11º lugar. Se quiser visitar Roma, Milão ou alguma outra cidade italiana, o gasto médio diário será de 167 euros. Wolfgang pexels Andorra está em 12º lugar. Esse pequeno principado que fica entre Espanha e França tem um custo médio diário de 164 euros. Shachar Geva - wikimedia commons Um dos países mais gelados do mundo, a Finlândia ocupa a 13ª posição e tem um custo diário de 157 euros. Ela é famosa pelos iglus e pela "casa do Papai Noel". Ulla - Wikimédia Commons Para visitar as praias paradisíacas e os monumentos da história da humanidade da Grécia, o viajante terá um custo médio de 155 euros por dia. O país ocupa a 14ª colocação na lista. Imagem de Greg Montani por Pixabay O turismo na Alemanha alia história, cultura e diversidade. Conhecer lugares como Munique e Berlim precisa ter um custo médio diário de 152 euros. nikolaus bader pixabay Pretende comer paella? A Espanha aparece em 16º lugar na lista, com um custo médio diário de 150 euros. Imagem de Enrique por Pixabay País que já abrigou grandes nomes como Mozart e com vilarejos inesquecíveis, a Áustria aparece em 17º lugar na lista, com custo médio diário de 148 euros. Mihai Vlasceanu pexels Em 18º lugar está a Bélgica. Famosa pelas cervejas e pelos chocolates, ela tem um custo diário para um viajante de 142 euros em média. Imagem Free de Dimitris Vetsikas por Pixabay A Irlanda ocupa a 19ª posição. Terra da Guinness, esse país é bastante visitado pelos brasileiros, e tem um custo médio de 137 euros. Leonhard Niederwimmer pixabay Fechando o top 20 está Portugal. Um país cativante e que é o destino preferido dos brasileiros na Europa tem um custo médio diário de 136 euros para o turista. Rossana Ferreira wikimedia commons Voltar Próximo

Além dos 12 presos, as autoridades relataram mais dois detidos em Metz, no nordeste do país, por suspeita de ataques com seringas. "Nas redes sociais, foi lançado um apelo a ataques com seringas durante os festivais de música nas grandes cidades. Aconteceu em duas outras cidades de Moselle e em toda a França. 17 jovens (14-20 anos) foram vítimas em Metz", declarou o presidente da Câmara Municipal de Metz, François Grosdidier, nas redes sociais.

"A descrição de um agressor com seringa foi compartilhada com o Centro de Supervisão Urbana (CSU) para ajudar a localizá-lo em imagens de vídeo, bem como com a polícia municipal e nacional. Os agentes da polícia municipal o identificaram e prenderam na Rue Serpenoise. Ele foi levado à polícia nacional e às autoridades judiciais. Espero que a investigação - especialmente a análise do seu celular - ajude a identificar outros agressores", concluiu.

Ao todo, 370 pessoas foram detidas em toda a França durante o festival sob várias acusações. Catorze participantes nas festividades ficaram gravemente feridos, incluindo um jovem de 17 anos que foi hospitalizado depois de ter sido encontrado sentado na rua com ferimentos de faca na barriga. Treze membros das forças policiais também ficaram feridos.

Esta não é a primeira vez que se registam ataques com seringas dirigidos a mulheres na Europa. Em junho de 2022, vários suspeitos foram detidos na França suspeitos de picar pessoas com uma agulha em casas noturnas e shows. Na ocasião, o governo informou que recebeu 400 denúncias – 80% delas vindo de mulheres.

No mesmo ano, a Espanha registrou 60 casos de ataques com agulhas. Também foram registrados casos no Reino Unidos, mas o número não foi informado.