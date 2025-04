Leci Brandão passa mal em show e é socorrida às pressas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Leci Brandão, 80, foi encaminhada ao hospital após passar mal durante um show neste sábado no festival Isso é Samba, realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Segundo a organização do evento, a cantora teve uma queda de pressão. A artista foi levada ao hospital, onde passou por uma tomografia. Apesar do incidente, a artista está bem e lúcida, de acordo com a sua equipe.

No ano passado, Brandão foi internada no Hospital Samaritano em razão de inchaço nos pés e nas pernas. Após realizar exames, os médicos constataram que ela teve problemas vasculares. A sambista recebeu alta dias depois da internação.

Brandão fez uma angioplastia em 2023, um procedimento minimamente invasivo feito para desobstruir as artérias do coração através de uma punção e introdução de cateteres nos vasos sanguíneos.