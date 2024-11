Há exatamente um ano, Leci Brandão precisou aposentar o pandeiro e o tantan, instrumentos que sempre a acompanharam, devido a um desconforto na mão esquerda. Já recuperada, ela garante: “Vou levar os dois comigo para Belo Horizonte”.



A sambista e deputada estadual (PCdoB-SP) se refere ao show desta sexta-feira (15/11), no BeFly Hall. A apresentação integra a programação do Festival IMuNe, no qual ela ganha homenagem. O evento destaca as músicas negra, indígena, periférica e LGBTQIAPN+ feita do Brasil.



“Vou confessar: não sabia que seria homenageada”, revela Leci. “Sabia que participaria do festival, entendeu? Então, claro que, quando descobri, fiquei muito emocionada. Sou uma pessoa muito sensível com essas coisas. E não é todo dia que canto em Belo Horizonte, não é todo dia que tenho a oportunidade de estar com o povo de Minas”, acrescenta.

“Zé do Caroço”

A cantora e compositora traz à capital mineira show com sucessos de sua carreira, como “Isso é Fundo de Quintal” e “Zé do Caroço”. Além disso, homenageia amigos compositores ao incluir no repertório “Cidadã brasileira”, de Martinho da Vila, além de “Canção da América” e “Encontros e despedidas”, de Milton Nascimento e Fernando Brant.



Ela também promete canções de Dona Ivone Lara e Jovelina Pérola Negra, com quem tinha amizade especial.



Aos 80 anos, Leci foi a primeira cantora famosa do país a se assumir publicamente como lésbica, ainda no final da década de 1970. Pioneira na ala de compositores da Mangueira, só foi aceita depois de escrever carta aos 40 homens da escola explicando por que deveria ser integrada ao grupo.

Sua trajetória no samba é marcada por músicas de cunho político, como “Assumindo”, do disco “Leci Brandão” (1974); “Pátria mata”, do álbum “Comprometida” (1991); e “Anjos da guarda”, do álbum homônimo de 1995.



“Essa música (“Anjo da guarda”) eu compus após ver, pela televisão, uma ação da Polícia Militar contra professores”, revela. “A cena que ficou na minha cabeça foi a do policial pisando na cabeça de um professor caído. Isso me motivou a fazer a canção.”



Além de Leci, outros artistas se apresentarão no BeFly nesta sexta-feira: Sandra Sá com Dexter e Sued Nunes; Bia Nogueira com o Coletivo IMuNe (Cleópatra e Raphael Sales) e Maíra Baldaia; SD9, MC Xenon, DJAHI e DJ Camis.



No sábado (16/11), os shows do festival serão realizados no Afro Galpão, no Alto Caiçaras, com Mac Julia, Oderiê y as Flechas, Raphael Sales, Cleópatra, DJ Princezinha da Paz e Diniboy.



FESTIVAL IMUNE

Nesta sexta-feira (15/11), a partir das 20h, no BeFly Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). Leci Brandão, Sandra Sá, Dexter e Sued Nunes, entre outros. Ingressos: R$ 40 (inteira/ 1º lote) e R$ 60 (inteira/ 2º lote), à venda na plataforma Sympla. No sábado (16/11), shows de Mac Julia, Oderiê y as Flechas e Raphael Sales, no Afro Galpão (Av. Dom Pedro II, 2.725, Alto Caiçaras). Ingressos: R$ 20 (inteira/ 1º lote) e R$ 30 (inteira/ 2º lote), na plataforma Sympla. Meia-entrada na forma da lei.

