A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro se manifestou, nesta sexta-feira (12/9), após a condenação do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Michelle disse: "Querem apagar sua voz, mas você já fez história e ainda tem muito por fazer".

A mensagem foi publicada nos stories do Instagram, acompanhada por uma montagem com quatro fotos de Bolsonaro e a bandeira do Brasil. Na quinta-feira (11/9), Michelle compartilhou outra mensagem, mas dessa vez citando Deus e justiça: "Há um Deus no céu que tudo vê, que ama a justiça e odeia a iniquidade".

Michelle se manifesta após condenação de Bolsonaro: "você já fez história" Reprodução/Instagram

Bolsonaro foi condenado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira as penas dos integrantes do "Núcleo 1"