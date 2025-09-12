Assine
overlay
Início Política
CONDENAÇÃO DE BOLSONARO

Michelle se manifesta após condenação de Bolsonaro: "Você já fez história"

Mensagem foi publicada nos stories do Instagram, acompanhada por uma montagem com quatro fotos de Bolsonaro e a bandeira do Brasil

Publicidade
Carregando...
AG
Aline Gouveia
AG
Aline Gouveia
Repórter
12/09/2025 15:09

compartilhe

Siga no
x
Michelle Bolsonaro
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro crédito: Divulgação PL

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro se manifestou, nesta sexta-feira (12/9), após a condenação do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Michelle disse: "Querem apagar sua voz, mas você já fez história e ainda tem muito por fazer".

A mensagem foi publicada nos stories do Instagram, acompanhada por uma montagem com quatro fotos de Bolsonaro e a bandeira do Brasil. Na quinta-feira (11/9), Michelle compartilhou outra mensagem, mas dessa vez citando Deus e justiça: "Há um Deus no céu que tudo vê, que ama a justiça e odeia a iniquidade".

Leia Mais

Michelle se manifesta após condenação de Bolsonaro: "você já fez história"
Michelle se manifesta após condenação de Bolsonaro: "você já fez história" Reprodução/Instagram

Bolsonaro foi condenado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira as penas dos integrantes do "Núcleo 1"

  • Jair Bolsonaro: 27 anos e 3 meses
  • Braga Netto: 26 anos
  • Almir Garnier: 24 anos
  • Anderson Torres: 24 anos
  • Augusto Heleno: 21 anos
  • Paulo Sérgio Nogueira: 19 anos
  • Alexandre Ramagem: 16 anos, um mês e 15 dias
  • Mauro Cid: 2 anos (regime aberto)

Tópicos relacionados:

bolsonaro condenacao michelle-bolsonaro prisao-de-bolsonaro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay