Morre entregador que recebeu ácido de limpeza na veia durante hemodiálise

O entregador Bruno Rodrigues Ventura, de 29 anos, contaminado por ácido durante sessão de hemodiálise há três semanas, morreu nesta segunda-feira (8/9) em uma clínica particular de São Gonçalo.

Bruno recebeu na veia o ácido peracético, utilizado para limpeza e manutenção na máquina de diálise.

Ele estava em coma induzido na UTI do Pronto Socorro Central Doutor Armando Gomes de Sá Couto.

A Secretaria Estadual de Saúde fez uma inspeção na Clínica Nice Diálise, mas todas as licenças sanitárias estavam em dia. O caso está sendo investigado pela 72ª DP (São Gonçalo).

Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo lamentou a morte do jovem e se colocou à disposição da família.

Relembre o caso

O caso aconteceu no último dia 20, na Clínica Nice Diálise, conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Bruno, que sofria de doença renal crônica, foi internado em estado gravíssimo após a infusão da substância.

O paciente apresentou hemorragia cerebral, edema e insuficiência respiratória por conta do erro médico. Na ocasião, a irmã de Bruno, Vitoria Rodrigues, comentou a situação, indignada.

"O médico confirmou pra gente que o meu irmão tinha recebido um ácido que se chama peracético, que é um ácido de limpeza e manutenção pra máquina de diálise. Meu irmão recebeu dentro da corrente sanguínea dele, de forma intravenosa. Como que um produto químico de limpeza entra num corpo de paciente de diálise?", desabafou.

O pai da vítima, Márcio Luiz Alves dos Santos, relatou que percebeu uma movimentação incomum na clínica enquanto aguardava o fim da sessão de hemodiálise do lado de fora com a esposa. Minutos depois, foi informado sobre a piora repentina do estado de saúde do filho