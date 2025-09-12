Filhos de Bolsonaro reclamam de risos no STF, miram Mauro Cid e resgatam facada

Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro procuraram manter a movimentação política em torno do pai nas redes sociais nesta sexta-feira, 12, dia seguinte à condenação dos réus do núcleo principal da trama golpista. As postagens fizeram referências indiretas à condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

No repertório das postagens, houve homenagens ao pai, reclamação pelo clima de risos entre ministros no último dia de julgamento, tentativas de vitimizar Bolsonaro com resgate de cenas do dia da facada, além de ataque ao ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que teve sua pena atenuada para 2 anos em regime aberto por ter sido delator no processo que julgou Bolsonaro e os outros sete réus do núcleo central do processo.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL), do Rio de Janeiro, focou em ataques ao ex-ajudante de ordens. “Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid!”, postou Carlos. Nas redes, o segundo filho de Bolsonaro repostou uma informação de que o delator pretenderia morar nos Estados Unidos, onde tem um irmão. A postagem de Carlos foi replicada pelo vereador Jair Renan (PL-SC), vereador em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

“Risinhos e gracejos”

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, se mostrou incomodado com o clima mais descontraído do último dia de julgamento. No final da sessão, a ministra Cármen Lúcia e os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino protagonizaram momentos de descontração, contrastantes com o ar sisudo do dia anterior, quando o ministro Luiz Fux apresentou seu voto divergente.

“As brincadeirinhas, risinhos e gracejos dos psicopatas da Primeira Turma no momento de definir as penas e destruir vidas de pessoas inocentes é a caracterização perfeita do mal que se instaurou naquele lugar”, reclamou. “São, na mais estreita definição do termo, psicopatas. O transe hipnótico que se deu nesse momento é fruto da satisfação que psicopatas sentem ao infligir dor e sofrimento em pessoas inocentes”, publicou Eduardo Bolsonaro.

Um vídeo de 2018, com Bolsonaro sendo retirado de maca de um avião, foi postado pelos filhos, imagem relativa ao atentado contra Bolsonaro durante sua primeira campanha presidencial. Eduardo buscou retratar a sentença contra o pai como mais uma facada. “E mais uma vez Bolsonaro nos mostra as entranhas do sistema, como os atores corruptos da elite se comportam. A alegria alheia em mandar inocentes décadas para a cadeia não resultará numa página virada da história, mas sim aquecer a chama da luta pela liberdade”, postou o deputado.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também fez uma homenagem ao pai e demonstrou ter esperanças em uma reversão da sentença no futuro. “Nunca é tão escuro quando está perto de clarear!”, postou o senador, que também citou uma passagem da Bíblia, na parte de Provérbios. “A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Mas a desgraça acaba com os maus”, postou.