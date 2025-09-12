Estudante é preso por ameaçar Nikolas Ferreira nas redes

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Um estudante foi detido em flagrante pela Polícia Federal nessa quinta-feira (11/9) no interior do Espírito Santo, após publicar ameaças de morte contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nas redes sociais. As informações são do g1.

Segundo a PF, a ação ocorreu após representação do parlamentar, que solicitou a continuidade das investigações e a responsabilização criminal pelo delito de ameaça. Um inquérito foi aberto para apurar outros fatos relacionados ao caso e verificar eventual participação de terceiros.

Durante o procedimento, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal. O estudante, assistido por advogado, foi liberado após o registro do TCO, mediante compromisso de comparecer ao Judiciário quando intimado.

O episódio ocorreu na véspera de uma viagem de Nikolas ao estado. O deputado afirmou que era alvo de perseguição por parte do jovem desde 2023 e compartilhou algumas das mensagens ameaçadoras recebidas, como: “Nikolas eu vou te matar a tiros”. Em publicações nas redes sociais, o parlamentar informou que o autor das ameaças é estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

A conta do estudante na plataforma X, antigo Twitter, foi encerrada após o episódio. Em nota oficial, a universidade repudiou qualquer manifestação de violência ou incitação ao ódio. “A Administração Central da Ufes afirma que repudia qualquer tipo de manifestação que incite à violência, ao ódio ou à discriminação expressa por qualquer meio ou veículo, incluindo as plataformas digitais. Denúncias, para serem formalizadas, devem ser encaminhadas à Ouvidoria da Universidade, que adotará as providências legais cabíveis”, publicou a instituição.

O jovem foi levado à Delegacia da Polícia Federal em São Mateus, no Norte do estado, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. A defesa do estudante não se manifestou até o fechamento desta reportagem.

A esquerda forma assassinos, imorais e sem alma. Estudantes que querem matar ou concordam em matar seus opositores políticos. Já mobilizei todos os instrumentos jurídicos e de segurança contra eles. Se querem guerra, conseguiram. pic.twitter.com/COwN6tMnCA — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 11, 2025

Em suas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (12/9), Nikolas disse que as universidades brasileiras tem formado pessoas que desejam, concordam ou incentivam matar pessoas inocentes por desavença política. "Tudo isso embrulhado num pacote colorido chamado 'tolerância', 'amor' e 'democracia'", disse.

"Isso não é só hipocrisia - é o triunfo da mentira descarada. É a engenharia social que transforma assassinos potenciais em 'defensores da paz' e canalhas em 'intelectuais críticos'. A universidade brasileira, em vez de ser um templo do saber, virou um laboratório de degeneração moral", completou.