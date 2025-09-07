Assine
overlay
Início Política
DIA DA INDEPENDÊNCIA

Nikolas ataca Pacheco e Alcolumbre no 7 de setembro: 'Covardes'

Durante ato bolsonarista, em BH, deputado chamou Pacheco e Alcolumbre de covardes por supostamente endossarem Moraes, ministro do STF

Publicidade
Carregando...
Bruno Nogueira
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
07/09/2025 13:54

compartilhe

Siga no
x
Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023
Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve presente no ato e fez ataques aos presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi a principal atração da manifestação do Dia da Independência na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, neste domingo (7/9). Em seu discurso, o parlamentar fez ataques duros aos presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), os chamando de "covardes" por supostamente endossarem o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nikolas reclamou de falas de Alcolumbre, que resiste à ideia de pautar o impeachment do magistrado, mesmo com mais da metade da Casa Alta assinando o pedido que pode dar início ao processo. "O Senado tem uma figura que se não pautar o impeachment de Moraes, vai entrar para o rol dos maiores covardes que o Brasil já teve", disse.

Leia Mais

O bolsonarista também afirmou, que "nesse rol de covardes", o primeiro da fila seria Pacheco, pela sua posição de resistência aos pedidos de impeachment quando ele estava no comando do Senado. Nikolas também associou a imagem do senador mineiro ao do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que o apoia na disputa pelo governo de Minas Gerais em 2026.

Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023.-Jair Amaral/EM/DA Press
Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. Jair Amaral/EM/DA Press
O presidente do PL em Minas Gerais, deputado federal Domingos Sávio, leu um recado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e disse que, apesar da prisão domiciliar do ex-presidente, o público
O presidente do PL em Minas Gerais, deputado federal Domingos Sávio, leu um recado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e disse que, apesar da prisão domiciliar do ex-presidente, o público "não vai ser calado" Jair Amaral/EM/DA Press
"Estão calando Bolsonaro, mas não vão nos calar", disse Domingos Sávio, em ato na Praça da Liberdade, neste domingo (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press
Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9)-Jair Amaral/EM/DA Press
Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press
Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve presente no ato-Jair Amaral/EM/DA Press
Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve presente no ato Jair Amaral/EM/DA Press
Com bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel, os bolsonaristas ainda gritam fora Lula, e palavras contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes-Jair Amaral/EM/DA Press
Com bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel, os bolsonaristas ainda gritam fora Lula, e palavras contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Jair Amaral/EM/DA Press
Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9)-Jair Amaral/EM/DA Press
Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press
Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9)-Jair Amaral/EM/DA Press
Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press
Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023-Jair Amaral/EM/DA Press
Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 Jair Amaral/EM/DA Press
Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023-Jair Amaral/EM/DA Press
Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 Jair Amaral/EM/DA Press

"Infelizmente, nesse rol o primeiro é Rodrigo Pacheco, que agora está colado no Lula nos chamando de extremistas por pedir anistia. Nós não somos extremistas por pedir anistia, você que é um canalha", emendou.

O Estado de Minas procurou a assessoria do senador Rodrigo Pacheco para comentar as declarações do deputado, mas até o momento não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação do parlamentar.

Apesar de falar sobre Pacheco, Nikolas focou seus esforços contra Alcolumbre. O parlamentar reclamou da fala do presidente do Senado que teria dito que, mesmo com 81 assinaturas, não pautaria o impeachment de Moraes. O deputado mineiro disse que fará uma campanha contrária contra o senador em 2026, caso essa postura continue.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A figura que está hoje naquela cadeira do Senado se chama Davi Alcolumbre, que deu umas declarações covardes e desonestas. Ele falou que mesmo se os 81 senadores assinassem o impeachment de Moraes, ele não pautaria. Ele está querendo dizer que seu voto não vale nada, que quem manda ele. Davi Alcolumbre, quem manda nesse país é o povo", reforçou.

Tópicos relacionados:

7-de-setembro bh davi-alcolumbre nikolas-ferreira praca-da-liberdade rodrigo-pacheco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay