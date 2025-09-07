7 de setembro: Grito dos Excluídos reúne manifestantes de esquerda em BH

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Políticos de esquerda participaram do 31° Grito das Excluídas e Excluídos, que foi realizado na manhã deste domingo (7/9) na Praça Raul Soares, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O evento teve como pautas principais a punição aos réus e condenados na tentativa de golpe de Estado, a redução da escala 6x1, críticas às incursões israelenses no território de Gaza e contra as privatizações que o governador Romeu Zema (Novo) buscando aprovar.

"Duas palavras são chaves nesse 7 de setembro: democracia e soberania. A democracia é que faz ter direitos, direitos sociais, jornada, fim da jornada 6 por 1, direito dos trabalhadores a terem políticas sociais, aumentar a renda, o salário mínimo", afirmou o deputado federal Rogério Correia (PT-MG).

A soberania do país, vista como em risco em meio a um tensionamento com as relações com os Estados Unidos, também foi criticada pela deputada federal Dandara Tonanzim (PT-MG), que destacou que o ato exige respeito ao povo brasileiro.

Tonanzim ainda afirmou que, como não houve êxito na organização para evitar passar o poder para o presidente eleito, podem ocorrer em BH diversos atos, inclusive o dos que defendem anistia para os envolvidos na tentativa de ruptura.

"Isso é a democracia. Ainda bem que não teve golpe e nós estamos ainda na democracia. Onde tem o ato nosso, tem o outro ato, tem o desfile. Isso Isso é democracia", afirmou