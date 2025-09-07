Assine
overlay
Início Política
MANIFESTAÇÃO

7 de setembro: Grito dos Excluídos reúne manifestantes de esquerda em BH

Movimentos sociais protestam domingo (7/9), na capital, pela punição aos réus e condenados na tentativa de golpe de Estado e privatizações em Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
07/09/2025 13:12

compartilhe

Siga no
x
31° Grito das Excluídas e Excluídos foi realizado na manhã deste domingo (7/9), na Praça Raul Soares, em BH
31° Grito das Excluídas e Excluídos foi realizado na manhã deste domingo (7/9), na Praça Raul Soares, em BH crédito: Marcos Vieira/EM/DA Press

Políticos de esquerda participaram do 31° Grito das Excluídas e Excluídos, que foi realizado na manhã deste domingo (7/9) na Praça Raul Soares, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O evento teve como pautas principais a punição aos réus e condenados na tentativa de golpe de Estado, a redução da escala 6x1, críticas às incursões israelenses no território de Gaza e contra as privatizações que o governador Romeu Zema (Novo) buscando aprovar.

"Duas palavras são chaves nesse 7 de setembro: democracia e soberania. A democracia é que faz ter direitos, direitos sociais, jornada, fim da jornada 6 por 1, direito dos trabalhadores a terem políticas sociais, aumentar a renda, o salário mínimo", afirmou o deputado federal Rogério Correia (PT-MG).

Leia Mais

A soberania do país, vista como em risco em meio a um tensionamento com as relações com os Estados Unidos, também foi criticada pela deputada federal Dandara Tonanzim (PT-MG), que destacou que o ato exige respeito ao povo brasileiro.

Tonanzim ainda afirmou que, como não houve êxito na organização para evitar passar o poder para o presidente eleito, podem ocorrer em BH diversos atos, inclusive o dos que defendem anistia para os envolvidos na tentativa de ruptura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Isso é a democracia. Ainda bem que não teve golpe e nós estamos ainda na democracia. Onde tem o ato nosso, tem o outro ato, tem o desfile. Isso Isso é democracia", afirmou

Tópicos relacionados:

bh democracia manifestacao soberania tentativa-de-golpe

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay