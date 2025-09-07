Com Bolsonaro em prisão domiciliar, sósia de ex-presidente faz sucesso
Sósia de Jair Bolsonaro (PL), preso desde o início de agosto, fez sucesso em ato bolsonarista na Praça da Liberdade, em BH, neste domingo (7/9)
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar desde do início de agosto, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não pode participar das manifestações do Dia da Independência neste domingo (7/9). Mas na ausência dele, os sósias fazem sucesso com o público.
Na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, uma pessoa fantasiada com uma faixa presidencial e o penteado de Bolsonaro, foi tietado pelo público. O sósia do ex-presidente tirou fotos e deu autógrafos atrás do trio elétrico da manifestação.
As manifestações neste domingo ocorrem no início de uma semana decisiva para o bolsonarismo. Na terça-feira (9/9), o julgamento do ex-presidente e do chamado "núcleo crucial" da suposta tentativa de golpe será retomado na Primeira Turma com os votos dos ministros, começando com a decisão do relator do caso, Alexandre de Moraes.
Em BH, os manifestantes pedem anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, o impeachment de Moraes e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Para o coordenador do movimento Direita BH, Cristiano Reis, as pautas são prioridade de todos os movimentos que ocorrem no Brasil.
"Nós temos duas pautas principais. A primeira é a anistia ampla e restrita, que está tramitando no Congresso. Nós entendemos que os presos políticos do 8 de janeiro estão sendo injustiçados, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. A segunda pauta é pedir ao Senado que paute o impeachment do ministro Moraes, um abusador que usa o STF para fazer perseguição política", destacou.