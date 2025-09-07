Com Bolsonaro em prisão domiciliar, sósia de ex-presidente faz sucesso

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar desde do início de agosto, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não pode participar das manifestações do Dia da Independência neste domingo (7/9). Mas na ausência dele, os sósias fazem sucesso com o público.

Na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, uma pessoa fantasiada com uma faixa presidencial e o penteado de Bolsonaro, foi tietado pelo público. O sósia do ex-presidente tirou fotos e deu autógrafos atrás do trio elétrico da manifestação.

As manifestações neste domingo ocorrem no início de uma semana decisiva para o bolsonarismo. Na terça-feira (9/9), o julgamento do ex-presidente e do chamado "núcleo crucial" da suposta tentativa de golpe será retomado na Primeira Turma com os votos dos ministros, começando com a decisão do relator do caso, Alexandre de Moraes.

Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. Jair Amaral/EM/DA Press O presidente do PL em Minas Gerais, deputado federal Domingos Sávio, leu um recado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e disse que, apesar da prisão domiciliar do ex-presidente, o público "não vai ser calado" Jair Amaral/EM/DA Press "Estão calando Bolsonaro, mas não vão nos calar", disse Domingos Sávio, em ato na Praça da Liberdade, neste domingo (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve presente no ato Jair Amaral/EM/DA Press Com bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel, os bolsonaristas ainda gritam fora Lula, e palavras contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Jair Amaral/EM/DA Press Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 Jair Amaral/EM/DA Press Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 Jair Amaral/EM/DA Press Voltar Próximo

Em BH, os manifestantes pedem anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, o impeachment de Moraes e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para o coordenador do movimento Direita BH, Cristiano Reis, as pautas são prioridade de todos os movimentos que ocorrem no Brasil.

"Nós temos duas pautas principais. A primeira é a anistia ampla e restrita, que está tramitando no Congresso. Nós entendemos que os presos políticos do 8 de janeiro estão sendo injustiçados, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. A segunda pauta é pedir ao Senado que paute o impeachment do ministro Moraes, um abusador que usa o STF para fazer perseguição política", destacou.