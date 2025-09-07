Na Praça da Liberdade, bolsonaristas pedem anistia e 'fora Lula e Moraes'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. O grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9).

Com bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel, os bolsonaristas gritaram 'fora Lula' e palavras contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. No público, havia também cartazes em inglês agradecendo ao presidente Donald Trump pela pressão contra o julgamento de Bolsonaro.

O presidente do PL em Minas Gerais, deputado federal Domingos Sávio, leu um recado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e disse que, apesar da prisão domiciliar do ex-presidente, o público "não vai ser calado".

"Estão calando Bolsonaro, mas não vão nos calar. Nós vamos lutar por liberdade, lutar pela nossa pátria. Eu já vi muitos momentos delicados do nosso Brasil. O duro é ver alguns se reunindo, aqueles que são adversários do Brasil, que se dizem que estão defendendo a democracia, gritar 'sem anistia'", disse Domingos Sávio.

Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. Jair Amaral/EM/DA Press O presidente do PL em Minas Gerais, deputado federal Domingos Sávio, leu um recado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e disse que, apesar da prisão domiciliar do ex-presidente, o público "não vai ser calado" Jair Amaral/EM/DA Press "Estão calando Bolsonaro, mas não vão nos calar", disse Domingos Sávio, em ato na Praça da Liberdade, neste domingo (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve presente no ato Jair Amaral/EM/DA Press Com bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel, os bolsonaristas ainda gritam fora Lula, e palavras contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Jair Amaral/EM/DA Press Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 Jair Amaral/EM/DA Press Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 Jair Amaral/EM/DA Press Voltar Próximo

O coordenador da Direita BH, Cristiano Reis, destacou que a manifestação tem duas pautas prioritárias: anistia "ampla, geral e irrestrita" na Câmara dos Deputados, e o impeachment de Moraes no Senado. Suplente de vereador na capital mineira, Reis classificou o magistrado como "abusador".

"Nós temos duas pautas principais. A primeira é a anistia ampla e restrita, que está tramitando no Congresso. Nós entendemos que os presos políticos do 8 de janeiro estão sendo injustiçados, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. A segunda pauta é pedir ao Senado que paute o impeachment do ministro Moraes, um abusador que usa o STF para fazer perseguição política", destacou.

A manifestação ocorre em semana decisiva para o bolsonarismo. Na terça-feira (9/9), a Primeira Turma do Supremo retoma o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e do chamado "núcleo crucial" da suposta tentativa de golpe com o voto dos ministros. O primeiro a proferir sua decisão será o relator do caso, Alexandre de Moraes.