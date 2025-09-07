Motta acompanha 7 de Setembro; Alcolumbre e ministros do STF estão ausentes

Ministros do governo Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta acompanham na manhã deste domingo (7/9), a cerimônia de comemoração do Dia da Independência. O desfile cívico-militar de 2025 tem como eixos temáticos “Brasil dos Brasileiros”, “COP30” e “Brasil do Futuro”, reforçando a mensagem de soberania nacional e perspectivas para o país.

Entre os presentes estão o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, acompanhado da esposa; o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; o ministro da Casa Civil, Rui Costa; a ministra da Cultura Magareth Menezes; o ministro do Turismo, Celso Sabino; além do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que chegou ao lado da esposa e de seus filhos para acompanhar o desfile de perto, entre outros.

Ausências

Diferente do ano passado, os ministros do Supremo Tribunal Federal não compareceram ao desfile cívico-militar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre também não foi. Assim como o Ministro da Fazenda Fernando Haddad e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

















O evento, com duração aproximada de duas horas, começou às 9h e destaca-se pela diversidade da programação. Além da apresentação tradicional das tropas das Forças Armadas — Marinha, Exército e Aeronáutica — e do sempre aguardado show da Esquadrilha da Fumaça, a festa traz novidades musicais e a presença de mascotes especiais que prometem encantar o público.

A população tem acesso gratuito às arquibancadas montadas ao longo da Esplanada. O desfile deste ano busca se consolidar não apenas como uma celebração cívica, mas como um espaço democrático e de ampla participação popular, simbolizando um Brasil soberano e comprometido com o futuro sustentável, em sintonia com os debates da COP30, que será realizada em novembro em Belém (PA).