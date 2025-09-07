Líder do PL na ALMG, Engler chama julgamento de Bolsonaro de "farsa"
Deputado esteve na manifestação da Praça da Liberdade, em BH, neste domingo (7/9) e discursou sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
O deputado estadual Bruno Engler, líder do Partido Liberal (PL) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), classificou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF) como uma "farsa judicial". O parlamentar discursou no ato do Dia da Independência na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, neste domingo (7/9).
Segundo Engler, os "vícios de todos os processos que tratam do 8 de janeiro são absolutamente flagrantes". O parlamentar estadual mais votado nas eleições de 2022 reclamou da condução do processo pelo ministro Alexandre de Moraes e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet.
"Eles estão sendo julgados por tentativa armada de deposição do Estado Democrático de Direito, só tem um problema, não encontraram arma nenhuma. A arma mais perigosa que encontraram foi um estilingue", disse Engler.
Segundo o deputado, o verdadeiro problema da democracia é o próprio Moraes. "Esse sim atenta contra nossa liberdade e contra o Estado Democrático de Direito, mas não se preocupem, providências já estão sendo tomadas", disse pedindo impeachment do magistrado.
As manifestações neste domingo ocorrem no início de uma semana decisiva para o bolsonarismo. Na terça-feira (9/9), o julgamento do ex-presidente e do chamado "núcleo crucial" da suposta tentativa de golpe será retomado na Primeira Turma com os votos dos ministros, começando com a decisão do relator do caso, Alexandre de Moraes.