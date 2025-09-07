Líder do PL na ALMG, Engler chama julgamento de Bolsonaro de "farsa"

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O deputado estadual Bruno Engler, líder do Partido Liberal (PL) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), classificou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF) como uma "farsa judicial". O parlamentar discursou no ato do Dia da Independência na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, neste domingo (7/9).

Segundo Engler, os "vícios de todos os processos que tratam do 8 de janeiro são absolutamente flagrantes". O parlamentar estadual mais votado nas eleições de 2022 reclamou da condução do processo pelo ministro Alexandre de Moraes e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet.

"Eles estão sendo julgados por tentativa armada de deposição do Estado Democrático de Direito, só tem um problema, não encontraram arma nenhuma. A arma mais perigosa que encontraram foi um estilingue", disse Engler.

Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. Jair Amaral/EM/DA Press O presidente do PL em Minas Gerais, deputado federal Domingos Sávio, leu um recado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e disse que, apesar da prisão domiciliar do ex-presidente, o público "não vai ser calado" Jair Amaral/EM/DA Press "Estão calando Bolsonaro, mas não vão nos calar", disse Domingos Sávio, em ato na Praça da Liberdade, neste domingo (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve presente no ato Jair Amaral/EM/DA Press Com bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel, os bolsonaristas ainda gritam fora Lula, e palavras contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Jair Amaral/EM/DA Press Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 Jair Amaral/EM/DA Press Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 Jair Amaral/EM/DA Press Voltar Próximo

Segundo o deputado, o verdadeiro problema da democracia é o próprio Moraes. "Esse sim atenta contra nossa liberdade e contra o Estado Democrático de Direito, mas não se preocupem, providências já estão sendo tomadas", disse pedindo impeachment do magistrado.

As manifestações neste domingo ocorrem no início de uma semana decisiva para o bolsonarismo. Na terça-feira (9/9), o julgamento do ex-presidente e do chamado "núcleo crucial" da suposta tentativa de golpe será retomado na Primeira Turma com os votos dos ministros, começando com a decisão do relator do caso, Alexandre de Moraes.