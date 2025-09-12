Assine
Nikolas e Whindersson trocam farpas no X após morte de Charlie Kirk

Humorista rebateu declarações do deputado após publicações sobre assassinato do influenciador Charlie Kirk, aliado de Donald Trump

Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
12/09/2025 09:51

Montagem com Nikolas Ferreira e Whindersson Nunes
Nikolas e Whindersson trocam farpas no X após morte de Charlie Kirk crédito: Reprodução/Redes Sociais/Reprodução/Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o humorista Whindersson Nunes trocaram críticas nas redes sociais, nessa quinta-feira (11/9), após declarações do parlamentar sobre o assassinato do influenciador norte-americano Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump. 

Em uma série de postagens, Nikolas exaltou a memória de Kirk, morto durante um evento na Universidade do Vale de Utah, e convocou apoiadores a endurecerem posições. “Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo”, escreveu. Em seguida, afirmou que “mataram a direita moderada” e que “não tem mais volta”.

A fala provocou reação de Whindersson. O humorista lembrou a escalada de violência no debate político. “Um cara tomou um tiro no pescoço devido à polarização, olha o que o cristão diz”, publicou.

Nikolas respondeu em tom duro: “Ele tá mais chocado com um tweet irônico do que com o atentado. E ainda cita cristianismo. Vai ser canalha assim lá longe”, rebateu.

Whindersson retrucou com críticas ao uso do discurso religioso pelo parlamentar. “É que o cristianismo meio que vem da história de um cara que foi crucificado injustamente, por que eu chamaria pessoas para o meu lado da história guerrear contra o outro lado, se não foi isso que o homem que morreu pregou? É contraproducente, Nikolas. O que é cristianismo pra você?”, questionou.

Após o questionamento do influencer, o parlamentar não o respondeu mais.

Nas manifestações mais longas, Nikolas classificou a morte de Kirk como um “chamado à resistência”. Em suas palavras, o episódio despertaria “uma geração que carrega no peito a cruz, a pátria e a liberdade” e que “jamais será derrotada”.

Charlie Kirk, de 32 anos, ficou conhecido por defender o porte de armas nos Estados Unidos, especialmente após um tiroteio que matou seis crianças em uma igreja em Nashville. Em entrevista ao portal Turning Point USA, ele afirmou que “vale a pena arcar com o custo de, infelizmente, ter algumas mortes por armas de fogo todos os anos para que possamos ter a Segunda Emenda para proteger nossos outros direitos dados por Deus”.

