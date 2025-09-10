Assine
Morte de aliado de Trump nos EUA repercute entre políticos brasileiros

Charlie Kirk foi baleado enquanto participava de um evento em uma universidade norte-americana

Junio Silva - Correio Braziliense
Junio Silva - Correio Braziliense
10/09/2025 19:14

(FILES) In this file photo taken on May 4, 2018 Charlie Kirk, founder and executive director of Turning Point USA, speaks at the NRA-ILA Leadership Forum during the NRA Annual Meeting & Exhibits at the Kay Bailey Hutchison Convention Center in Dallas, Texas. Why have French rioters been battling police in Paris? Because they want to be led by Trump, according to a theory retweeted by the president himself December 4, 2018. "'We want Trump' being chanted through the streets of Paris," said conservative student activist Charlie Kirk in a tweet relayed by the president to his more than 56 million Twitter followers.Most demonstrators have expressed anger over plans to increase fuel taxes and more general anger at inequality in France.Reprising one of Trump's favorite themes, Kirk tweeted that the media was failing to report the real story. / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN crédito: JUSTIN SULLIVAN

Políticos brasileiros utilizaram as redes sociais para comentar o assassinato de Charlie Kirk, ativista e influenciador conversador norte-americano, nesta quarta (10/9). O aliado de Donald Trump foi baleado durante um evento na Universidade do Vale de Utah.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), afirmou no X (antigo Twitter) que Charlie foi “mais um conservador vítima do ódio e da intolerância”. 

“Tive a honra de acompanhá-lo em seu trabalho e sei da grandeza de sua missão”, escreve o filho do ex-presidente. “Ao mesmo tempo em que seu legado político se espalhava, ele nunca hesitou em abrir diálogos importantes, como em seu programa, onde recebeu o Presidente Jair Bolsonaro”.

O também filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro acusou “a esquerda” pelo assassinato. “Mais uma vítima da esquerda. Infelizmente, esse modus operandi a gente conhece. Descanse em paz, Charlie Kirk!”, publicou. 

Kim Kataguiri, deputado federal pelo MBL, afirma que o atentado não foi um caso isolado. “É mais uma prova de que o rótulo de ‘extremista’, que a esquerda insiste em colar nos seus opositores, não passa de uma manobra canalha para esconder a sua face cruel”, declara. “Até quando opositores vão continuar morrendo nas mãos de gente criminosa que enxerga quem pensa diferente como inimigos a serem abatidos?”.

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal, também criticou o termo “extremista” usado para descrever Kirk.

Charlie Kirk ficou conhecido por defender o porte de armas nos Estados Unidos após um tiroteio que matou seis crianças em uma igreja, em Nashville. “Acho que vale a pena arcar com o custo de, infelizmente, algumas mortes por armas de fogo todos os anos para que possamos ter a Segunda Emenda para proteger nossos outros direitos dados por Deus”, disse o ativista em entrevista ao portal Turning Point USA.

