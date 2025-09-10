Homem tenta invadir Palácio do Planalto e é detido pelo GSI

Um homem, identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri, de 53 anos, tentou invadir o Palácio do Planalto, em Brasília, por volta das 3h desta quarta-feira (10/9). Ela foi detido e levado à Superintendência da Polícia Federal para prestar esclarecimentos.

O homem teria pulado a grade que cerca o edifício, no qual o presidente da República trabalha, e buscou ultrapassar a proteção da rampa que dá acesso ao segundo andar. Apesar de ser advertido pelas forças de segurança do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Leonildo ele continuou avançando.

Dois disparos de balas de borracha, acetando a perna e o quadril do homem, foram feitos. Com isso, os agentes conseguiram detê-lo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As grades, que deixaram de serem usadas após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltaram a fazer parte da paisagem do local neste ano, em meio a manifestações de bolsonaristas que queriam acampar na Praça dos Três Poderes e no momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados estão sendo julgados por tentativa de golpe de Estado.

Nota da Secretaria de Comunicação Social do governo federal:

Nesta madrugada, por volta de 3h, um homem identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri tentou subir a rampa do Palácio do Planalto. A princípio, foi advertido verbalmente pela guarda presidencial, mas como seguiu avançando, a segurança fez uso de arma não-letal para contê-lo, atingindo a perna e quadril, sem gravidade. Ele foi detido e levado para a Polícia Federal para registro de ocorrência.