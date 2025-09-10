Assine
overlay
Início Política
STF

Fux diz que 'acampamentos e manifestações pacíficas' não configuram crime

Ministro do STF destacou, em voto no julgamento de Bolsonaro, que a lei exclui a ilicitude de atos políticos sem violência ou grave ameaça

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
10/09/2025 16:40

compartilhe

Siga no
x
Ministro Fux - Julgamento Bolsonaro
Ministro Fux - Julgamento Bolsonaro crédito: EVARISTO SA / AFP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux afirmou nesta quarta-feira (10/9) que atos como “acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações” não configuram crime quando se tratam de expressões políticas com propósitos sociais, voltadas ao “desejo sincero de participar do autogoverno democrático”, mesmo que incluam a resignação pacífica diante dos poderes públicos.

Ao votar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela suposta trama golpista, Fux destacou que a legislação já prevê essa exclusão de ilicitude, citando a referência feita pela Procuradoria-Geral da República aos acampamentos montados em frente a quartéis após a derrota de Bolsonaro em 2022.

Leia Mais

“A lei exclui a ilicitude por meio de reivindicações de direitos e garantias constitucionais, como passeatas, reuniões, greves, aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política”, disse. “Ou seja, não configuram crimes eventuais acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações que consistem em manifestações políticas com propósitos sociais, assim entendidos, com o desejo sincero de participar do autogoverno democrático, mesmo quando isso inclua a resignação pacífica contra os poderes públicos”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fux acrescentou ainda que tanto o artigo 359-L quanto o 359-M do Código Penal estabelecem como elemento essencial para a configuração do crime o “emprego de violência ou grave ameaça”. E concluiu: “Voltamos novamente àquela hipótese em que a mão não cabe na luva”.

Tópicos relacionados:

8-de-janeiro jair-bolsonaro luiz-fux stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay