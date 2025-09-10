Fux compara julgamento do golpe ao Mensalão e aponta volume de provas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), comparou nesta quarta-feira (10/9) o tempo e a complexidade do julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao do Mensalão, destacando o volume recorde de provas.

Em sua fala, afirmou que, apesar do tempo relativamente curto entre a investigação e o julgamento, a quantidade de provas exigia uma análise minuciosa. Ele também comparou o julgamento, ao Mensalão, que, segundo o ministro, demorou dois anos apenas para a conclusão da instrução e cinco anos para o julgamento.

Em seu voto, Fux elogiou o trabalho do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do relator, ministro Alexandre de Moraes, mas afirmou que a grande quantidade de dados apreendidos, 70 terabytes de mensagens, vídeos e documentos, tornou a elaboração do voto “extremamente difícil”. Segundo ele, o acesso completo ao material foi essencial para que a defesa pudesse exercer plenamente seu direito à ampla defesa.

“Passados na denúncia, é preciso que a defesa tenha também acesso a ilegalidades. O acesso amplo permite ao advogado conhecer a totalidade do acervo”, disse Fux.

Entenda o julgamento contra o ex-presidente

Em quais dias acontece o julgamento?

2 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h (primeiro dia de julgamento);

3 de setembro – das 9h às 12h; (segundo dia de julgamento);

9 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h;

10 de setembro – das 9h às 12h;

12 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Quem são os réus no julgamento?

Jair Bolsonaro: Ex-presidente, apontado como líder do esquema.

Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira: Ex-ministros.

Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça.

Almirante Almir Garnier: Ex-comandante da Marinha.

Alexandre Ramagem: Deputado federal e ex-diretor da Abin.

Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.

Quais são as acusações?

Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);

Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);

Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);

Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).

O rito do julgamento

Quem julga Bolsonaro e aliados?