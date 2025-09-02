Assine
overlay
Início Política
STF

Julgamento de Bolsonaro: Moraes destaca resistência das instituições

O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a tentativa de golpe em 2022 "atentou contra a democracia" e ressaltou que o país não pode admitir retrocessos

Publicidade
Carregando...
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
02/09/2025 10:54 - atualizado em 02/09/2025 10:56

compartilhe

Siga no
x
Primeiro dia de julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no STF
O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, abriu a sessão com a leitura do relatório crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nesta terça-feira (2/9), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete acusados de planejar uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva após as eleições de 2022. As sessões foram marcadas para ocorrer entre os dias 2 e 12 de setembro, em caráter público e com transmissão ao vivo.

O presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, destacou que a exibição em tempo real se justifica pela necessidade ddar transparência ao processo, considerado histórico. O caso é analisado a partir da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta Bolsonaro como principal articulador e beneficiário da trama golpista.

Leia Mais

O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, abriu a sessão com a leitura do relatório e afirmou que a tentativa de ruptura institucional representou um atentado direto contra o Estado Democrático de Direito. “O país e sua Suprema Corte só têm a lamentar que, mais uma vez, se tenha tentado um golpe de Estado, atentando contra as instituições e a democracia, pretendendo-se instaurar uma ditadura”, declarou.

Moraes destacou, ainda, que a resistência das instituições foi essencial para conter a investida. “As instituições mostraram sua força e sua resiliência”, afirmou. O ministro frisou que a soberania nacional não pode ser “vilipendiada, negociada e extorquida”, em referência aos ataques registrados no período eleitoral e após a derrota de Bolsonaro nas urnas.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

O julgamento seguirá nos próximos dias, com os votos dos demais ministros da Turma. Se a denúncia for acolhida, Bolsonaro e outros sete acusados se tornarão réus e responderão a processo criminal por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe contra a ordem constitucional.

Made with Flourish

Tópicos relacionados:

bolsonaro politica stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay