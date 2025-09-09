Dino pergunta a Fux se ele dormiu no STF durante invasão da Esplanada

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino recordou, durante seu voto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, que houve um boato de que o ministro Luiz Fux teria “dormido” na presidência do STF durante as manifestações de 7 de setembro de 2021 e aproveitou para questionar sobre o caso.

No momento, Dino concordava com um dos advogados de defesa, que alegou que a violência e a grave ameaça deveriam estar presentes nos atos preparatórios e não apenas em uma fase futura.

"Ministro Fux, apesar da nossa ótima relação pessoal, eu nunca perguntei se procede a narrativa segundo a qual a Vossa Excelência, naquela noite, dormiu aqui na presidência?", indagou.

Fux alegou que não chegou a dormir, mas que passou a noite ali acordado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Eu compareci ao Tribunal porque tinha 850 mil pessoas na Praça dos Três Poderes e não aconteceu absolutamente nada", rememorou Fux.

Manifestação

Em seis de setembro de 2021, o então presidente Jair Bolsonaro convocou seus apoiadores para manifestações a seu favor e contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre as pautas defendidas na altura estavam pedidos de intervenção militar; fechamento do STF; impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso; e até rompimento de relações com a China.

Um grupo de bolsonaristas tentou invadir uma área da Praça dos Três Poderes, em Brasília, que estava fechada pela Polícia Militar, que usou spray de pimenta para dispersar as pessoas.