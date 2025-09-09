Assine
7 DE SETEMBRO DE 2021

Dino pergunta a Fux se ele dormiu no STF durante invasão da Esplanada

Em 7 de setembro de 2021, bolsonaristas pediram "intervenção militar" e tentaram invadir prédios na Praça dos Três Poderes, incluindo o STF

Thiago Bonna
09/09/2025 21:28

Ministro Flávio Dino perguntou ao ministro Luiz Fux se durante a invasão de 7 de setembro de 2021 ele dormiu na presidência do STF
Ministro Flávio Dino perguntou ao ministro Luiz Fux se durante a invasão de 7 de setembro de 2021 ele dormiu na presidência do STF crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino recordou, durante seu voto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, que houve um boato de que o ministro Luiz Fux teria “dormido” na presidência do STF durante as manifestações de 7 de setembro de 2021 e aproveitou para questionar sobre o caso.

No momento, Dino concordava com um dos advogados de defesa, que alegou que a violência e a grave ameaça deveriam estar presentes nos atos preparatórios e não apenas em uma fase futura.

"Ministro Fux, apesar da nossa ótima relação pessoal, eu nunca perguntei se procede a narrativa segundo a qual a Vossa Excelência, naquela noite, dormiu aqui na presidência?", indagou.

Fux alegou que não chegou a dormir, mas que passou a noite ali acordado.

"Eu compareci ao Tribunal porque tinha 850 mil pessoas na Praça dos Três Poderes e não aconteceu absolutamente nada", rememorou Fux.

Manifestação

Em seis de setembro de 2021, o então presidente Jair Bolsonaro convocou seus apoiadores para manifestações a seu favor e contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre as pautas defendidas na altura estavam pedidos de intervenção militar; fechamento do STF; impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso; e até rompimento de relações com a China.

Um grupo de bolsonaristas tentou invadir uma área da Praça dos Três Poderes, em Brasília, que estava fechada pela Polícia Militar, que usou spray de pimenta para dispersar as pessoas.

bolsonaro moraes stf

