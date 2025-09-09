Moraes sobre golpe: 'A mera tentativa consuma o crime'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pontuou, durante seu voto no julgamento da tentativa de golpe de Estado nesta terça-feira (9/9), que a mera tentativa do crime já configura crime.

"O crime de golpe de Estado e o crime de abolição do Estado Democrático de Direito têm como elementares do tipo 'tentar'. A mera tentativa consuma o crime. Todos esses atos executórios, desde junho de 2021 até este momento e o 8 de janeiro de 2023, são atos executórios que consumaram os crimes de abolição do Estado Democrático e o de golpe de Estado", explicou.

A justificativa de Moraes é que quem consegue consumar um golpe não se colocaria no banco dos réus, mas sim colocaria os membros da Suprema Corte e de outras instituições que seriam julgados.

Moraes, que na época da eleição de 2022 era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi um dos mencionados no plano golpista "Punhal Verde e Amarelo", encontrado com o general Mário Fernandes, como alvo de uma ordem de prisão. O texto ainda previa a prisão ou o assassinato do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice, Geraldo Alckmin (PSB).

O ministro votou pela condenação do "Núcleo Crucial", formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e sete integrantes do alto escalão do governo e militares. O ministro citou uma série de documentos e mensagens que apontavam a adoção de medidas de rompimento democrático.