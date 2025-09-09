Assine
JULGAMENTO DE BOLSONARO

Moraes relembra fala de Bolsonaro: 'Só saio preso, morto ou com vitória'

Ministro do STF relembrou em seu voto declarações do ex-presidente que desafiavam o resultado eleitoral

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política.
09/09/2025 11:59

Moraes e Bolsonaro
Foto ilustrativa: Moraes relembra fala de Bolsonaro: 'Só saio preso, morto ou com vitória' crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil - 2022

Durante o voto dele nesta terça-feira (9/9) no julgamento da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relembrou falas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em transmissões ao vivo nas quais criticava as urnas eletrônicas e questionava a Justiça Eleitoral.

Moraes destacou que, em uma das transmissões, Bolsonaro afirmou: “Não participarei dessa farsa patrocinada pelo TSE. Só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que nunca serei preso”. A fala do ex-presidente também foi reproduzida durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), no 7 de Setembro de 2021. Para o ministro, a declaração evidencia que o ex-presidente não aceitava a derrota democrática nem cumpriria a vontade popular.

A declaração de Moraes ocorre no contexto do julgamento da Ação Penal 2628, que investiga supostas tentativas de golpe e ataques à integridade das eleições de 2022. Segundo ele, tais declarações reforçam a existência de uma organização criminosa articulada para deslegitimar instituições democráticas.

“De forma pública para toda a sociedade, o líder do grupo criminoso [Jair Bolsonaro] deixa claro que jamais aceitaria uma derrota nas urnas”, afirmou Moraes durante a sessão.

Entenda o julgamento contra o ex-presidente

Em quais dias acontece o julgamento?

  • 2 de setembro – de 9h às 12h e de 14h às 19h (primeiro dia de julgamento);

  • 3 de setembro – de 9h às 12h; (segundo dia de julgamento);

  • 9 de setembro – de 9h às 12h e de 14h às 19h;

  • 10 de setembro – de 9h às 12h;

  • 12 de setembro – de 9h às 12h e de 14h às 19h.

Quem são os réus no julgamento?

  • Jair Bolsonaro: Ex-presidente, apontado como líder do esquema.

  • Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira: Ex-ministros.

  • Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça.

  • Almirante Almir Garnier: Ex-comandante da Marinha.

  • Alexandre Ramagem: Deputado federal e ex-diretor da Abin.

  • Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.

Quais são as acusações e penas previstas?

  • Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);

  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);

  • Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);

  • Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);

  • Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).

O rito do julgamento

Quem julga Bolsonaro e aliados?

  • Alexandre de Moraes (Relator)

  • Cristiano Zanin (Presidente)

  • Flávio Dino

  • Luiz Fux

