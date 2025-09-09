Moraes relembra fala de Bolsonaro: 'Só saio preso, morto ou com vitória'
Ministro do STF relembrou em seu voto declarações do ex-presidente que desafiavam o resultado eleitoral
Durante o voto dele nesta terça-feira (9/9) no julgamento da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relembrou falas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em transmissões ao vivo nas quais criticava as urnas eletrônicas e questionava a Justiça Eleitoral.
Moraes destacou que, em uma das transmissões, Bolsonaro afirmou: “Não participarei dessa farsa patrocinada pelo TSE. Só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que nunca serei preso”. A fala do ex-presidente também foi reproduzida durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), no 7 de Setembro de 2021. Para o ministro, a declaração evidencia que o ex-presidente não aceitava a derrota democrática nem cumpriria a vontade popular.
A declaração de Moraes ocorre no contexto do julgamento da Ação Penal 2628, que investiga supostas tentativas de golpe e ataques à integridade das eleições de 2022. Segundo ele, tais declarações reforçam a existência de uma organização criminosa articulada para deslegitimar instituições democráticas.
“De forma pública para toda a sociedade, o líder do grupo criminoso [Jair Bolsonaro] deixa claro que jamais aceitaria uma derrota nas urnas”, afirmou Moraes durante a sessão.
Entenda o julgamento contra o ex-presidente
Em quais dias acontece o julgamento?
-
2 de setembro – de 9h às 12h e de 14h às 19h (primeiro dia de julgamento);
-
3 de setembro – de 9h às 12h; (segundo dia de julgamento);
-
9 de setembro – de 9h às 12h e de 14h às 19h;
-
10 de setembro – de 9h às 12h;
-
12 de setembro – de 9h às 12h e de 14h às 19h.
Quem são os réus no julgamento?
-
Jair Bolsonaro: Ex-presidente, apontado como líder do esquema.
-
Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira: Ex-ministros.
-
Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça.
-
Almirante Almir Garnier: Ex-comandante da Marinha.
-
Alexandre Ramagem: Deputado federal e ex-diretor da Abin.
-
Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.
Quais são as acusações e penas previstas?
-
Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);
-
Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);
-
Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);
-
Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);
-
Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).
O rito do julgamento
-
Leitura do relatório: ministro Alexandre de Moraes apresenta o caso (já concluída).
-
Sustentações: fala a PGR (acusação) e depois os advogados de defesa (também já concluída).
-
Votos: os ministros votam, começando pelo relator Moraes e terminando com o presidente Zanin.
-
Decisão: o resultado é definido por maioria simples (3 de 5 votos).
-
Atenção: qualquer ministro pode pedir "vista" (mais tempo para análise), suspendendo o julgamento por até 90 dias. A condenação não leva à prisão imediata devido às possibilidades de recurso e prazo para expedição do mandado de prisão.
Quem julga Bolsonaro e aliados?
-
Alexandre de Moraes (Relator)
-
Cristiano Zanin (Presidente)
-
Flávio Dino
-
Luiz Fux