Moraes relembra fala de Bolsonaro: 'Só saio preso, morto ou com vitória'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Durante o voto dele nesta terça-feira (9/9) no julgamento da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relembrou falas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em transmissões ao vivo nas quais criticava as urnas eletrônicas e questionava a Justiça Eleitoral.

Moraes destacou que, em uma das transmissões, Bolsonaro afirmou: “Não participarei dessa farsa patrocinada pelo TSE. Só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que nunca serei preso”. A fala do ex-presidente também foi reproduzida durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), no 7 de Setembro de 2021. Para o ministro, a declaração evidencia que o ex-presidente não aceitava a derrota democrática nem cumpriria a vontade popular.

A declaração de Moraes ocorre no contexto do julgamento da Ação Penal 2628, que investiga supostas tentativas de golpe e ataques à integridade das eleições de 2022. Segundo ele, tais declarações reforçam a existência de uma organização criminosa articulada para deslegitimar instituições democráticas.

“De forma pública para toda a sociedade, o líder do grupo criminoso [Jair Bolsonaro] deixa claro que jamais aceitaria uma derrota nas urnas”, afirmou Moraes durante a sessão.

Entenda o julgamento contra o ex-presidente

Em quais dias acontece o julgamento?

2 de setembro – de 9h às 12h e de 14h às 19h ( primeiro dia de julgamento );

3 de setembro – de 9h às 12h; ( segundo dia de julgamento);

9 de setembro – de 9h às 12h e de 14h às 19h;

10 de setembro – de 9h às 12h;

12 de setembro – de 9h às 12h e de 14h às 19h.

Quem são os réus no julgamento?

Jair Bolsonaro: Ex-presidente, apontado como líder do esquema.

Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira: Ex-ministros.

Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça.

Almirante Almir Garnier: Ex-comandante da Marinha.

Alexandre Ramagem: Deputado federal e ex-diretor da Abin.

Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.

Quais são as acusações e penas previstas?

Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);

Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);

Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);

Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).

O rito do julgamento

Quem julga Bolsonaro e aliados?