Julgamento de Bolsonaro: acompanhe o voto de Alexandre de Moraes

Sessão na Primeira Turma do STF começa com o voto do relator, Alexandre de Moraes, e julga a cúpula do governo Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
09/09/2025 08:50 - atualizado em 09/09/2025 08:51

Alexandre Moraes inicia julgamento de 'trama golpista' e afirma: 'impunidade não é opção'
Alexandre Moraes inicia julgamento de 'trama golpista' e afirma: 'impunidade não é opção' crédito: Evaristo Sá/AFP

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça-feira (9/9), às 9h, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado e mais quatro crimes. A sessão começa com o voto do relator da Ação Penal 2628, ministro Alexandre de Moraes.

Também estão no banco dos réus figuras centrais do antigo governo, como Alexandre Ramagem (deputado e ex-diretor da Abin), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Augusto Heleno (ex-ministro do GSI), Walter Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), Almir Garnier (almirante e ex-comandante da Marinha) e Mauro Cid (ex-ajudante de ordens).

Acompanhe ao vivo:

 

O julgamento terá sessões até sexta-feira (12/9), quando deve ser definido o futuro político do ex-presidente.

Entenda o julgamento contra o ex-presidente

Em quais dias acontece o julgamento?

  • 2 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h (primeiro dia de julgamento);
  • 3 de setembro – das 9h às 12h; (segundo dia de julgamento);
  • 9 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h;
  • 10 de setembro – das 9h às 12h;
  • 12 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Quem são os réus no julgamento?

  • Jair Bolsonaro: Ex-presidente, apontado como líder do esquema.
  • Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira: Ex-ministros.
  • Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça.
  • Almirante Almir Garnier: Ex-comandante da Marinha.
  • Alexandre Ramagem: Deputado federal e ex-diretor da Abin.
  • Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.

Quais são as acusações?

  • Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);
  • Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);
  • Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);
  • Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).

O rito do julgamento

Quem julga Bolsonaro e aliados?

  • Alexandre de Moraes (Relator)
  • Cristiano Zanin (Presidente)
  • Flávio Dino
  • Luiz Fux
  • Cármen Lúcia

