Julgamento de Bolsonaro: acompanhe o voto de Alexandre de Moraes
Sessão na Primeira Turma do STF começa com o voto do relator, Alexandre de Moraes, e julga a cúpula do governo Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça-feira (9/9), às 9h, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado e mais quatro crimes. A sessão começa com o voto do relator da Ação Penal 2628, ministro Alexandre de Moraes.
Também estão no banco dos réus figuras centrais do antigo governo, como Alexandre Ramagem (deputado e ex-diretor da Abin), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Augusto Heleno (ex-ministro do GSI), Walter Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), Almir Garnier (almirante e ex-comandante da Marinha) e Mauro Cid (ex-ajudante de ordens).
Acompanhe ao vivo:
O julgamento terá sessões até sexta-feira (12/9), quando deve ser definido o futuro político do ex-presidente.
Entenda o julgamento contra o ex-presidente
Em quais dias acontece o julgamento?
- 2 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h (primeiro dia de julgamento);
- 3 de setembro – das 9h às 12h; (segundo dia de julgamento);
- 9 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h;
- 10 de setembro – das 9h às 12h;
- 12 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h.
Quem são os réus no julgamento?
- Jair Bolsonaro: Ex-presidente, apontado como líder do esquema.
- Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira: Ex-ministros.
- Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça.
- Almirante Almir Garnier: Ex-comandante da Marinha.
- Alexandre Ramagem: Deputado federal e ex-diretor da Abin.
- Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.
Quais são as acusações?
- Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);
- Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);
- Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);
- Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).
O rito do julgamento
- Leitura do relatório: ministro Alexandre de Moraes apresenta o caso (já concluída).
- Sustentações: fala a PGR (acusação) e depois os advogados de defesa (também já concluída).
- Votos: os ministros votam, começando pelo relator Moraes e terminando com o presidente Zanin.
- Decisão: o resultado é definido por maioria simples (3 de 5 votos).
- Atenção: qualquer ministro pode pedir "vista" (mais tempo para análise), suspendendo o julgamento por até 90 dias. A condenação não leva à prisão imediata devido às possibilidades de recurso.
Quem julga Bolsonaro e aliados?
- Alexandre de Moraes (Relator)
- Cristiano Zanin (Presidente)
- Flávio Dino
- Luiz Fux
- Cármen Lúcia