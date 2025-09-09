Julgamento de Bolsonaro: acompanhe o voto de Alexandre de Moraes

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça-feira (9/9), às 9h, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado e mais quatro crimes. A sessão começa com o voto do relator da Ação Penal 2628, ministro Alexandre de Moraes.

Também estão no banco dos réus figuras centrais do antigo governo, como Alexandre Ramagem (deputado e ex-diretor da Abin), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Augusto Heleno (ex-ministro do GSI), Walter Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), Almir Garnier (almirante e ex-comandante da Marinha) e Mauro Cid (ex-ajudante de ordens).

Acompanhe ao vivo:



O julgamento terá sessões até sexta-feira (12/9), quando deve ser definido o futuro político do ex-presidente.

Entenda o julgamento contra o ex-presidente

Em quais dias acontece o julgamento?

2 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h ( primeiro dia de julgamento );

); 3 de setembro – das 9h às 12h; ( segundo dia de julgamento);

dia de julgamento); 9 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h;

10 de setembro – das 9h às 12h;

12 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Quem são os réus no julgamento?

Jair Bolsonaro: Ex-presidente, apontado como líder do esquema.

Ex-presidente, apontado como líder do esquema. Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira: Ex-ministros.

Ex-ministros. Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça.

Ex-ministro da Justiça. Almirante Almir Garnier: Ex-comandante da Marinha.

Ex-comandante da Marinha. Alexandre Ramagem: Deputado federal e ex-diretor da Abin.

Deputado federal e ex-diretor da Abin. Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.

Quais são as acusações?

Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);

Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);

Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);

Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).

O rito do julgamento

Quem julga Bolsonaro e aliados?