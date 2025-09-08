Bolsonaro pede autorização ao STF para realizar procedimento médicoj

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa de Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira (8/9), autorização ao STF (Supremo Tribunal Federal) para o ex-presidente fazer um procedimento médico no próximo domingo (14).

"O procedimento será realizado no Hospital DF Star no dia 14 de setembro, em regime ambulatorial e com previsão de alta no mesmo dia", diz a defesa de Bolsonaro.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar depois de o ministro do STF Alexandre de Moraes decretá-la por entender que ele desrespeitou as medidas cautelares impostas pelo tribunal.

Em agosto, ele obteve autorização para ir ao hospital fazer exames a fim de analisar um agravamento do quadro de refluxo e soluços constantes, problemas com os quais ele convive desde que recebeu uma facada na eleição presidencial de 2018.

Segundo boletim médico divulgado na ocasião, "os exames evidenciaram imagem residual de duas infecções pulmonares recentes possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração. A endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém com a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo".