Assine
overlay
Início Política
Política

Bolsonaro pede autorização ao STF para realizar procedimento médicoj

Procedimento não revelado vai ser realizado depois do julgamento do ex-presidente, no próximo domingo (14/9)

Publicidade
Carregando...
CF
CÉZAR FEITOZA
CF
CÉZAR FEITOZA
Repórter
08/09/2025 15:35 - atualizado em 08/09/2025 15:42

compartilhe

Siga no

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa de Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira (8/9), autorização ao STF (Supremo Tribunal Federal) para o ex-presidente fazer um procedimento médico no próximo domingo (14).

"O procedimento será realizado no Hospital DF Star no dia 14 de setembro, em regime ambulatorial e com previsão de alta no mesmo dia", diz a defesa de Bolsonaro.

Leia Mais

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar depois de o ministro do STF Alexandre de Moraes decretá-la por entender que ele desrespeitou as medidas cautelares impostas pelo tribunal.

Em agosto, ele obteve autorização para ir ao hospital fazer exames a fim de analisar um agravamento do quadro de refluxo e soluços constantes, problemas com os quais ele convive desde que recebeu uma facada na eleição presidencial de 2018.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo boletim médico divulgado na ocasião, "os exames evidenciaram imagem residual de duas infecções pulmonares recentes possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração. A endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém com a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo".

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes bolsonaro exames jair-bolsonaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay