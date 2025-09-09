Moraes rebate defesa de Heleno: 'Não deve dizer quantas perguntas fazer'
Relator da ação que investiga suposta tentativa de golpe afirma que juiz tem papel ativo nos interrogatórios e defende legalidade de suas perguntas
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu nesta terça-feira (9/9) críticas do advogado do general da reserva Augusto Heleno sobre sua atuação como relator da ação que apura a tentativa de golpe de Estado. Durante sustentação oral, na semana passada, a defesa acusou Moraes de extrapolar suas funções ao tomar a iniciativa de buscar provas, em suposto desrespeito ao sistema acusatório.
Em sua defesa, o Moraes afirmou que o juiz não só pode, como deve fazer perguntas, especialmente nos interrogatórios, quando a defesa tem oportunidade de expor a autodefesa do réu. “O juiz, ele não só pode, como deve, fazer perguntas, principalmente nos interrogatórios. Os interrogatórios são exatamente o momento em que a defesa pode expor a sua autodefesa a partir dos réus. E, consequentemente, o juiz deve tirar, desde que não se pleitei direito ao silêncio, as informações, inclusive, a favor dos réus.”
Moraes criticou a ideia de que o magistrado deve permanecer “passivo” durante o processo e defendeu que não cabe à defesa “censurar o magistrado dizendo o número de perguntas que ele deve fazer”. “A ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação ao sistema acusatório. Isso é uma alegação esdrúxula. E mais, não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado dizendo o número de perguntas que ele deve fazer. Há argumentos muito mais importantes do que ficar contando o número de perguntas que o advogado fez, que o juiz fez”.
Entenda o julgamento contra o ex-presidente
Em quais dias acontece o julgamento?
2 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h (primeiro dia de julgamento);
3 de setembro – das 9h às 12h; (segundo dia de julgamento);
9 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h;
10 de setembro – das 9h às 12h;
12 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h.
Quem são os réus no julgamento?
Jair Bolsonaro: Ex-presidente, apontado como líder do esquema.
Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira: Ex-ministros.
Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça.
Almirante Almir Garnier: Ex-comandante da Marinha.
Alexandre Ramagem: Deputado federal e ex-diretor da Abin.
Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.
Quais são as acusações?
-
Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);
Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);
Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);
Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);
Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).
O rito do julgamento
Leitura do relatório: ministro Alexandre de Moraes apresenta o caso (já concluída).
Sustentações: fala a PGR (acusação) e depois os advogados de defesa (também já concluída).
Votos: os ministros votam, começando pelo relator Moraes e terminando com o presidente Zanin.
Decisão: o resultado é definido por maioria simples (3 de 5 votos).
Atenção: qualquer ministro pode pedir "vista" (mais tempo para análise), suspendendo o julgamento por até 90 dias. A condenação não leva à prisão imediata devido às possibilidades de recurso.
Quem julga Bolsonaro e aliados?
Alexandre de Moraes (Relator)
Cristiano Zanin (Presidente)
Flávio Dino
-
Luiz Fux