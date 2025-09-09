Moraes rebate defesa de Heleno: 'Não deve dizer quantas perguntas fazer'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu nesta terça-feira (9/9) críticas do advogado do general da reserva Augusto Heleno sobre sua atuação como relator da ação que apura a tentativa de golpe de Estado. Durante sustentação oral, na semana passada, a defesa acusou Moraes de extrapolar suas funções ao tomar a iniciativa de buscar provas, em suposto desrespeito ao sistema acusatório.

Em sua defesa, o Moraes afirmou que o juiz não só pode, como deve fazer perguntas, especialmente nos interrogatórios, quando a defesa tem oportunidade de expor a autodefesa do réu. “O juiz, ele não só pode, como deve, fazer perguntas, principalmente nos interrogatórios. Os interrogatórios são exatamente o momento em que a defesa pode expor a sua autodefesa a partir dos réus. E, consequentemente, o juiz deve tirar, desde que não se pleitei direito ao silêncio, as informações, inclusive, a favor dos réus.”

Moraes criticou a ideia de que o magistrado deve permanecer “passivo” durante o processo e defendeu que não cabe à defesa “censurar o magistrado dizendo o número de perguntas que ele deve fazer”. “A ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação ao sistema acusatório. Isso é uma alegação esdrúxula. E mais, não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado dizendo o número de perguntas que ele deve fazer. Há argumentos muito mais importantes do que ficar contando o número de perguntas que o advogado fez, que o juiz fez”.

Entenda o julgamento contra o ex-presidente

Em quais dias acontece o julgamento?

2 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h (primeiro dia de julgamento);

3 de setembro – das 9h às 12h; (segundo dia de julgamento);

9 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h;

10 de setembro – das 9h às 12h;

12 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Quem são os réus no julgamento?

Jair Bolsonaro: Ex-presidente, apontado como líder do esquema.

Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira: Ex-ministros.

Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça.

Almirante Almir Garnier: Ex-comandante da Marinha.

Alexandre Ramagem: Deputado federal e ex-diretor da Abin.

Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.

Quais são as acusações?

Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);

Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);

Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);

Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).

O rito do julgamento

Quem julga Bolsonaro e aliados?