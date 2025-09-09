Assine
JULGAMENTO DE BOLSONARO

Moraes rebate defesa de Heleno: 'Não deve dizer quantas perguntas fazer'

Relator da ação que investiga suposta tentativa de golpe afirma que juiz tem papel ativo nos interrogatórios e defende legalidade de suas perguntas

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política.
09/09/2025 10:17

Alexandre de Moraes falando ao microfone
"A ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação ao sistema acusatório", disse Moraes crédito: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu nesta terça-feira (9/9) críticas do advogado do general da reserva Augusto Heleno sobre sua atuação como relator da ação que apura a tentativa de golpe de Estado. Durante sustentação oral, na semana passada, a defesa acusou Moraes de extrapolar suas funções ao tomar a iniciativa de buscar provas, em suposto desrespeito ao sistema acusatório.

Em sua defesa, o Moraes afirmou que o juiz não só pode, como deve fazer perguntas, especialmente nos interrogatórios, quando a defesa tem oportunidade de expor a autodefesa do réu. “O juiz, ele não só pode, como deve, fazer perguntas, principalmente nos interrogatórios. Os interrogatórios são exatamente o momento em que a defesa pode expor a sua autodefesa a partir dos réus. E, consequentemente, o juiz deve tirar, desde que não se pleitei direito ao silêncio, as informações, inclusive, a favor dos réus.”

Moraes criticou a ideia de que o magistrado deve permanecer “passivo” durante o processo e defendeu que não cabe à defesa “censurar o magistrado dizendo o número de perguntas que ele deve fazer”.  “A ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação ao sistema acusatório. Isso é uma alegação esdrúxula. E mais, não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado dizendo o número de perguntas que ele deve fazer. Há argumentos muito mais importantes do que ficar contando o número de perguntas que o advogado fez, que o juiz fez”.

 

Entenda o julgamento contra o ex-presidente

Em quais dias acontece o julgamento?

  • 2 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h (primeiro dia de julgamento);

  • 3 de setembro – das 9h às 12h; (segundo dia de julgamento);

  • 9 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h;

  • 10 de setembro – das 9h às 12h;

  • 12 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Quem são os réus no julgamento?

  • Jair Bolsonaro: Ex-presidente, apontado como líder do esquema.

  • Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira: Ex-ministros.

  • Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça.

  • Almirante Almir Garnier: Ex-comandante da Marinha.

  • Alexandre Ramagem: Deputado federal e ex-diretor da Abin.

  • Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.

Quais são as acusações?

  • Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);

  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);

  • Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);

  • Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);

  • Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).

O rito do julgamento

Quem julga Bolsonaro e aliados?

  • Alexandre de Moraes (Relator)

  • Cristiano Zanin (Presidente)

  • Flávio Dino

  • Luiz Fux

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes jair-bolsonaro julgamento pgr stf

