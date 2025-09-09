Assine
MINISTRO DO STF

The Guardian retrata Moraes como juiz combativo que inspira amor e ódio

Jornal britânico publicou um perfil de Alexandre de Moraes em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
09/09/2025 08:21

Embaixada americana no Brasil fez uma publicação classificando o ministro Alexandre de Moraes de 'arquiteto da censura' e afirmou estar acompanhando as decisões
The Guardian retrata Moraes como juiz combativo que inspira amor e ódio crédito: Victor Piemonte/STF

Em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o jornal britânico The Guardian publicou um extenso perfil do ministro Alexandre de Moraes, sendo apontado como uma das figuras mais influentes e polêmicas da política brasileira contemporânea.

O texto destaca que Moraes, relator da ação penal que apura a tentativa de golpe após a derrota de Bolsonaro em 2022, transformou-se em um personagem central da democracia brasileira, ao mesmo tempo reverenciado como herói por setores progressistas e atacado com dureza pelos apoiadores do ex-presidente.

Para ilustrar a dimensão dessa polarização, o jornal cita o caso de um morador de Belém (PA) que tatuou o rosto do ministro em uma das pernas, descrevendo-o como “um bom juiz” que “defende o Brasil”. 

Descrito como um magistrado combativo e “sempre no ataque”, Moraes é retratado pelo The Guardian como uma espécie de “celebridade política”, e até mesmo “símbolo sexual”, mas também como alvo de comparações com vilões como Darth Vader e Voldemort, feitas por críticos, entre eles o bilionário Elon Musk, com quem teve inúmeros embates.

A reportagem resgata a trajetória do ministro desde a juventude em São Paulo, quando ingressou na tradicional Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), até a chegada ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 2017, após passagens pela Secretaria de Justiça paulista, pela pasta da Segurança Pública e pelo Ministério da Justiça no governo Michel Temer.

O perfil destaca que, desde a posse de Bolsonaro, em 2019, Moraes se tornou um dos mais ativos opositores do ex-presidente, conduzindo inquéritos sobre desinformação, bloqueando contas de aliados bolsonaristas e reagindo a movimentos considerados golpistas. Na eleição de 2022, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi apontado como peça-chave para garantir a lisura do pleito.

Ainda assim, o jornal britânico lembra que a atuação do ministro não é unânime. Críticos apontam que o STF tem expandido seus poderes de forma arriscada e acusam Moraes de ultrapassar os limites constitucionais. Para bolsonaristas mais radicais, o magistrado encarna uma “ditadura judicial”.

