O empresário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, compartilhou uma publicação que diz que a rede social é o aplicativo de notícias mais usado no Brasil. A postagem veio horas depois de o bilionário pedir a renúncia ou impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. Em uma ofensa ao magistrado, Musk comparou Moraes com Darth Vader, da saga ‘Star wars’, um dos maiores vilões da cultura pop.



“Em breve, o X irá publicar todos os pedidos feitos por Alexandre de Moraes e como eles violam a legislação brasileira. Esse juiz tem, descarada e repetidamente, traído o povo brasileiro. Ele deveria se demitir ou sofrer um impeachment. Que vergonha, Alexandre, que vergonha", escreveu. “Darth Vader do Brasil”, xingou em seguida.



Ao longo do dia, Musk interagiu com diversas publicações sobre o Brasil, incluindo um vídeo de uma manifestação bolsonarista e a montagem do Cristo Redentor, cartão-postal do Rio de Janeiro, com raios formando um X no céu. À noite, ele compartilhou a informação de que o X é o aplicativo mais popular no Brasil. “As pessoas se importam com a verdade”, respondeu.



Bolsonaristas e outros críticos a Alexandre de Moraes comentam o assunto, levando o nome do vilão para os termos em alta na rede social. Alguns perfis ainda dizem que, se o ministro do STF é Darth Vader, Musk seria Luke Skywalker. No filme “Star wars: Episódio V - O Império contra-ataca”, o mocinho vivido por Mark Hamill derrota o próprio pai, na trama vivido por David Prowse.



“Imaginem se o Elon Musk triplicar a aposta e vir para o Brasil nessa semana! Quero ver a coragem do Xandão de deter ele no aeroporto. Xandão Vader vs Musk Skywalker”, escreveu um internauta. Outro perfil disse que está esperando as artes que representem brasileiro e o americano como personagens da saga.



“Pela aparência e ações, Moraes decidiu bancar o Darth Vader da vida real. Ele ama seu perverso senso de poder sobre o bem. Agora Elon deve ser Luke Skywalker na vida real para derrotar esse juiz malvado que governa o Império Brasileiro. Talvez Musk devesse acabar com o Starlink no Brasil!”, apontou um terceiro, em inglês.

Fim do X no Brasil?

Na noite desse domingo, Moraes abriu um inquérito contra Musk, para apurar possíveis crimes de obstrução de Justiça. A decisão ocorreu após o bilionário afirmar que não vai cumprir decisões da Justiça brasileira, como o banimento de determinadas contas.



O ministro do STF também incluiu o empresário entre os investigados no inquérito sobre milícias digitais. Além disso, Moraes estabeleceu uma multa de 100 mil reais para cada perfil que o dono do X reativar de forma irregular.



O bilionário chegou a ameaçar retirar a rede social do Brasil. Além disso, Moraes teria procurado a presidência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pedindo informações sobre procedimentos para tirar o X do ar.



Musk vem retuitando tutoriais sobre como utilizar o sistema de VPN, que permite ao usuário acessar sites não disponíveis em sua região, por exemplo. "Para garantir que você ainda possa acessar a plataforma X, baixe um aplicativo de rede privada virtual (VPN)", escreveu Musk, citando um perfil que mostrava aos brasileiros como usar a VPN.