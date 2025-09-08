Assine
JUSTIÇA

Moraes ordena prisão de quatro condenados pelos atos de 8 de janeiro

Decisão de Alexandre de Moraes ocorre depois de os réus não terem mais direito a recorrer de suas condenações

Repórter
08/09/2025 18:34

Ministro Alexandre de Moraes ordena prisão de quatro condenados pelos atos de 8 de janeiro
Ministro Alexandre de Moraes ordena prisão de quatro condenados pelos atos de 8 de janeiro crédito: Rosinei Coutinho/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenou nesta segunda-feira (8/9) que mais quatro pessoas que foram condenadas pelos atos de 8 de janeiro em Brasília fossem presas. A ordem foi dada após não caber mais recursos.

A empresária mato-grossense Jorgeleia Schmoeler e o morador de Juiz de Fora, Robson Victor de Souza foram condenados a 14 anos de prisão por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio e associação criminosa.

Os dois aparecem em imagens dentro dos prédios da Praça dos Três Poderes. Schmoeler afirmou que estava atuando para "ajudar a invadir os Três Poderes".

Já Evandro Ericson Vieira de Medeiros e Márcio Castro Rodrigues, que foram condenados a dois anos e cinco meses, foram detidos no acampamento do Quartel General do Exército, em Brasília, por incitação ao crime e associação criminosa.

