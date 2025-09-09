Assine
JULGAMENTO NO STF

Moraes diz que Bolsonaro iria acabar com independência do Judiciário

Ministro relator do julgamento da trama golpista abriu a sessão desta terça-feira (9/9) com a leitura do seu voto

CF
CÉZAR FEITOZA
AP
ANA POMPEU E JOSÉ MARQUES
CF
CÉZAR FEITOZA
Repórter
AP
ANA POMPEU E JOSÉ MARQUES
Repórter
09/09/2025 14:25

Alexandre de Moraes durante julgando de Bolsonaro
Julgamento de Bolsonaro: Moraes cita uso da ABin e do GSI para atacar urnas crédito: EVARISTO SA / AFP

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o país no fim de dezembro de 2022, mas a organização criminosa continuou atuando no Brasil na coordenação dos ataques de 8 de janeiro.

Segundo Moraes, a depredação das sedes dos Poderes teve o mesmo objetivo desde o início do cometimento dos crimes, ainda em julho de 2021.

"[Bolsonaro] pretendia duas coisas durante todo o mandato: a extinção do Estado democrático de Direito, com o apequenamento e a extinção da independência do Poder Judiciário, para governar sem pesos e contrapesos, à margem da Constituição", disse.

"E depois atos executórios para se perpetuar no poder: se perdesse, golpe de Estado; se ganhasse, iria acabar com a independência do Poder Judiciário no próximo mandato. Isso é muito claro em todos os documentos e na sequência do iter criminis", completou.

