JULGAMENTO

Líder bolsonarista fala em pedido de vista de Fux, mas chance é considerada baixa no STF

Eventual pedido de vistas poderia retardar o julgamento por até 90 dias, segundo as regras do Regimento Interno do STF

JOSÉ MATHEUS SANTOS
JOSÉ MATHEUS SANTOS
Repórter
09/09/2025 13:34

O líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS) durante julgamento dos réus da trama golpista na Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), nesta terça-feira (9)
O líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS) durante julgamento dos réus da trama golpista na Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), nesta terça-feira (9) crédito: Gabriela Biló/Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS), afirmou que a esperança quanto ao julgamento no STF é que o ministro Luiz Fux peça vistas, ou seja, mais tempo para analisar o processo. No entanto, conforme mostrou a Folha, as chances de Fux pedir vistas são baixas, embora não descartadas.

"A esperança é que o ministro Fux, que está vendo que os advogados não tiveram tempo hábil para analisar todas as provas trazidas, possa pedir mais um tempo de análise. Essa é uma esperança jurídica", disse Zucco ao deixar o anexo do Supremo onde fica a Primeira Turma. 

Um eventual pedido de vistas poderia retardar o julgamento por até 90 dias, segundo as regras do Regimento Interno do STF. Ao longo da sessão desta terça, Fux expôs divergências em relação a Moraes.

anistia jair-bolsonaro julgamento luiz-fux stf

