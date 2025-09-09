Busca pela palavra ‘anistia’ dispara no Google

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As pesquisas pela palavra “anistia” dispararam no Google na última semana, segundo o Google Trends. O pico foi no dia 7 de Setembro, por causa das manifestações no final de semana e pela pressão da oposição aos investigados e condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas em Brasília.

Dados do Google Trends mostram que o termo, que vinha registrando baixo interesse desde junho, teve crescimento acelerado no fim de agosto e subindo muito nos primeiros dias de setembro. O Distrito Federal concentra o maior volume de pesquisas, seguido por Amapá, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco. Minas Gerais aparece na 19ª colocação nos volumes das pesquisas.

Os dados também revelam que as buscas por “anistia” estão diretamente ligadas ao debate político. Entre os assuntos relacionados em alta, aparecem o termo “7 de setembro” e a palavra “impeachment”, com crescimento de 1.350% no número de buscas nos últimos 90 dias.

Nas pesquisas associadas, destacam-se termos como “impeachment Alexandre de Moraes” e “impeachment Moraes”, sugerindo que os interessados na anistia dos acusados também esperam a deposição do ministro do Supremo Tribunal Federal.

Projetos de anistia em discussão

Em paralelo ao julgamento de Jair Bolsonaro e de integrantes do núcleo considerado central na tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF), a Câmara dos Deputados avança em propostas que tratam da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O movimento ganhou força recentemente após a adesão de partidos do Centrão à pauta.

Entre as propostas apresentadas, há textos que preveem uma anistia ampla e irrestrita, capaz de beneficiar desde os financiadores até os participantes das invasões. Outros projetos, considerados mais “moderados” por seus defensores, sugerem perdão apenas para quem foi condenado por crimes de menor gravidade, excluindo os responsáveis por liderar ou financiar os atos.

A votação, entretanto, ainda depende de negociações internas entre líderes partidários, e especialistas apontam que a pauta pode se tornar um dos principais focos de instabilidade política nos próximos meses.

Quais as chances de a anistia ser aprovada?

Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. Jair Amaral/EM/DA Press O presidente do PL em Minas Gerais, deputado federal Domingos Sávio, leu um recado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e disse que, apesar da prisão domiciliar do ex-presidente, o público "não vai ser calado" Jair Amaral/EM/DA Press "Estão calando Bolsonaro, mas não vão nos calar", disse Domingos Sávio, em ato na Praça da Liberdade, neste domingo (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve presente no ato Jair Amaral/EM/DA Press Com bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel, os bolsonaristas ainda gritam fora Lula, e palavras contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Jair Amaral/EM/DA Press Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Jair Amaral/EM/DA Press Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 Jair Amaral/EM/DA Press Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 Jair Amaral/EM/DA Press Voltar Próximo