Assine
overlay
Início Política
Atos do 7 de setembro

Malafaia diz ser contra bandeira dos EUA em ato e fala em "armação da esquerda"

"Quem é que vai me dizer que não foi a turma da esquerda que estava ali estendeu a bandeira dos EUA?", questiona o religioso

Publicidade
Carregando...
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
09/09/2025 09:01

compartilhe

Siga no
x
This aerial view shows supporters of Brazil's former president (2019-2022) Jair Bolsonaro, on trial for his alleged role in an attempted coup, carrying a huge US flag in a demonstration during Independence Day, in Sao Paulo, Brazil on September 7, 2025. Bolsonaro will test his political strength with demonstrations in the country's main cities, days before the Supreme Court deliver its verdict. The far-right leader, also a former army captain, risks up to 43 years in prison if convicted of attempting to cling to power after losing 2022 elections to his leftist rival Luiz Inacio Lula da Silva. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP) Caption
Malafaia diz ser contra bandeira dos EUA em ato e fala em "armação da esquerda" crédito: AFP

O pastor Silas Malafaia criticou o uso de bandeiras dos Estados Unidos em atos bolsonaristas, como o que ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo (7/9). O líder religioso ainda afirmou suspeitar que a "bandeirona" dos EUA exibida no protesto foi uma “armação de esquerda”.

A declaração foi feita à coluna da Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, nesta segunda (8/9). “A minha vontade era pedir pra arrancar [a bandeira]. Esse pessoal não tem noção nenhuma”, diz o religioso, que tornou-se uma das figuras centrais do movimento bolsonarista.

A bandeira dos Estados Unidos estendida sobre a multidão de manifestantes repercutiu após os atos do 7 de setembro convocados por lideranças da direita. Estiveram presentes na manifestação a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, e outras lideranças que protestaram contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

“Eu fiquei tão indignado quando vi aquela bandeira que você não queira nem [saber]”, afirmou Malafaia à coluna. “Eu sou contra a bandeira americana na nossa manifestação. Eu sou 100% contra”.

Leia Mais

O pastor, que está proibido de deixar o país após ser alvo de operação de busca e apreensão pela Polícia Federal em agosto, também declarou desconfiar que a bandeira tenha sido uma armação de opositores do movimento bolsonarista. 

“Quem é que vai me dizer que não foi a turma da esquerda que estava ali estendeu [a bandeira dos EUA]? Que não foi a própria esquerda que plantou isso para tentar desmoralizar o nosso evento, que era patriota, de 7 de setembro? Foi muita coincidência esse negócio”, questiona.

Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) elogiou o uso da bandeira no ato. “MUITO OBRIGADO, PRESIDENTE DONALD J. TRUMP, POR TRABALHAR PARA CONSERTAR A BAGUNÇA DEIXADA POR SEU ANTECEDENTES”, publicou no perfil do X. 

O parlamentar que aparece nos áudios divulgados recentemente pela Polícia Federal sendo atacado por Silas Malafaia, também declara que “as pessoas foram às ruas para desmentir a narrativa oficial de que Donald Trump não tem legitimidade no Brasil e que há um ataque americano em andamento contra a soberania nacional”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Já Malafaia afirma que não irá mais tolerar o uso da bandeira. “Mas eu prometo uma coisa: qualquer outra manifestação que eu estiver no comando, quero ver quem vai estender uma bandeira americana”, desafia.

Tópicos relacionados:

brasil eduardo-bolsonaro estados-unidos jair-bolsonaro sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay