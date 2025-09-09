Malafaia diz ser contra bandeira dos EUA em ato e fala em "armação da esquerda"

O pastor Silas Malafaia criticou o uso de bandeiras dos Estados Unidos em atos bolsonaristas, como o que ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo (7/9). O líder religioso ainda afirmou suspeitar que a "bandeirona" dos EUA exibida no protesto foi uma “armação de esquerda”.

A declaração foi feita à coluna da Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, nesta segunda (8/9). “A minha vontade era pedir pra arrancar [a bandeira]. Esse pessoal não tem noção nenhuma”, diz o religioso, que tornou-se uma das figuras centrais do movimento bolsonarista.

A bandeira dos Estados Unidos estendida sobre a multidão de manifestantes repercutiu após os atos do 7 de setembro convocados por lideranças da direita. Estiveram presentes na manifestação a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, e outras lideranças que protestaram contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

“Eu fiquei tão indignado quando vi aquela bandeira que você não queira nem [saber]”, afirmou Malafaia à coluna. “Eu sou contra a bandeira americana na nossa manifestação. Eu sou 100% contra”.

O pastor, que está proibido de deixar o país após ser alvo de operação de busca e apreensão pela Polícia Federal em agosto, também declarou desconfiar que a bandeira tenha sido uma armação de opositores do movimento bolsonarista.

“Quem é que vai me dizer que não foi a turma da esquerda que estava ali estendeu [a bandeira dos EUA]? Que não foi a própria esquerda que plantou isso para tentar desmoralizar o nosso evento, que era patriota, de 7 de setembro? Foi muita coincidência esse negócio”, questiona.

Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) elogiou o uso da bandeira no ato. “MUITO OBRIGADO, PRESIDENTE DONALD J. TRUMP, POR TRABALHAR PARA CONSERTAR A BAGUNÇA DEIXADA POR SEU ANTECEDENTES”, publicou no perfil do X.

???????????????????? WHY A U.S. FLAG ON THE BRAZIL INDEPENDENCE DAY?



Dictatorships are usually brought down from the outside in, because inside them tyrants censor any tool that could make them lose power.



That is why on Brazil’s Independence Day (SEP/7th) people took to the streets, to… pic.twitter.com/YGRCFVRW8a — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) September 7, 2025

O parlamentar que aparece nos áudios divulgados recentemente pela Polícia Federal sendo atacado por Silas Malafaia, também declara que “as pessoas foram às ruas para desmentir a narrativa oficial de que Donald Trump não tem legitimidade no Brasil e que há um ataque americano em andamento contra a soberania nacional”.

Já Malafaia afirma que não irá mais tolerar o uso da bandeira. “Mas eu prometo uma coisa: qualquer outra manifestação que eu estiver no comando, quero ver quem vai estender uma bandeira americana”, desafia.