Eduardo Bolsonaro sobre bandeira dos EUA em SP: 'Agradecimento a Trump'

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse nas redes sociais que a bandeira gigante dos EUA na Avenida Paulista é um ato de “agradecimento” ao presidente Donald Trump.

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) — em prisão domiciliar desde o início de agosto — reuniram-se na tarde deste domingo (7/9) a fim de pedir anistia ao ex-presidente, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

“Imagens de drone hoje, dia da Independência do Brasil, em mais um protesto pró liberdade e contra Alexandre de Moraes. Grande bandeira dos EUA pode ser vista em agradecimento ao presidente”, escreveu Eduardo Bolsonaro, que publicou o texto em duas versões no X (antigo Twitter): uma em português e o outra em inglês.

Os bolsonaristas também levaram cartazes com frases de agradecimento ao presidente a Trump, após o governo americano aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Também havia cartazes pedidos de impeachment de Moraes, além de outros pedindo liberdade para a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está presa na Itália.

Eduardo pediu licença de 122 dias do mandato parlamentar em março deste ano e foi morar nos Estados Unidos. O benefício terminou em 20 de julho.

Em 15 de agosto, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou quatro representações contra o deputado ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Três pedidos foram apresentados pela bancada do PT e um pelo PSOL.

Nos documentos, ele é acusado de atuar contra os interesses do Brasil ao defender, nos Estados Unidos, tarifas de 50% impostas pelo presidente norte-americano, além de sanções contra Alexandre de Moraes.