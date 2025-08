Carla Zambelli continuará presa na Itália até definição de extradição

A deputada Carla Zambelli seguirá presa até a conclusão do pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. A informação é da embaixada do Brasil na Itália. A audiência de custódia aconteceu na manhã desta sexta-feira, 1º, em Roma. Zambelli queria ficar em liberdade e briga para ser julgada pela justiça italiana. Para o governo brasileiro, a manutenção da prisão era necessária para inibir a atuação da deputada, sobretudo nas redes sociais, atacando as instituições nacionais.

Condenada em maio deste ano a dez anos de prisão por invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Zambelli fugiu para a Itália logo após a sentença e foi localizada e presa em Roma nesta semana. A deputada tenta sustentar a narrativa de perseguição política na tentativa de ser julgada pela justiça italiana e fugir do cumprimento da pena em regime fechado no Brasil.

Para as autoridades brasileiras, a tese de perseguição política não se sustenta. O governo do Brasil luta pela extradição.