Zema participa de ato na Avenida Paulista mas não discursa

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), marcou presença no ato bolsonarista que aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde deste domingo (7/9). Para comparecer à manifestação na capital paulista, o governador teve que deixar o desfile de 7 de Setembro, que celebra o Dia da Independência do Brasil, na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, antes do fim.





Em suas redes sociais, Zema compartilhou com os seguidores fotos no Aeroporto de Confins com apoiadores, dentro de um avião e outra com o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos). Em outra postagem, aparece em cima de um trio elétrico, já na Avenida Paulista, com a legenda: “A luta nunca terminará: liberdade!”





A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, também esteve presente ao ato. Ela classificou a prisão do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como uma “humilhação”. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, negou que tenha havido uma tentativa de golpe, em 8 de janeiro, mas pediu anistia aos envolvidos nos atos.





Já Tarcisio de Freitas atacou o Supremo Tribunal Federal (STF) e criticou a “tirania” do ministro Alexandre de Moraes, do STF. “Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país”, declarou.

Zema já lançou sua pré-candidatura à Presidência e já anunciou que vai disputar o Planalto no ano que vem sem o apoio de Bolsonaro. Tarcísio é apontado por parte da direita como nome ideal para substituir o ex-presidente na disputa e tentar derrotar Lula. Michelle já foi especulada como pré-candidata - seja como cabeça de chapa ou como vice. Dos três, apenas Zema não discursou. O governador mineiro teve a sua participação restrita à presença no trio e postagens nas redes sociais.