Os protestos a favor e contra Bolsonaro que marcaram o 7 de Setembro; veja fotos

O feriado do Dia da Independência neste domingo (7/9) foi marcado por manifestações em todo o Brasil, tendo como mote a defesa da soberania do lado governista e a defesa da anistia do lado bolsonarista.

Em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou pela manhã de desfile cívico-militar pelo Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios, com o tema "Brasil Soberano".

O domingo de ruas movimentadas ocorre em meio à crise bilateral entre Brasil e Estados Unidos, provocada pelas tarifas comerciais impostas pelo presidente americano, Donald Trump, aos produtos brasileiros.

O 7 de Setembro também marca o início de uma semana que promete ser agitada, com a expectativa de conclusão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, pelos crimes de tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito.

Os atos organizados pela esquerda neste domingo foram marcados por gritos contra a anistia para os envolvidos na suposta tentativa de golpe, por críticas a Bolsonaro e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e palavras de ordem contra Donald Trump e os Estados Unidos.

Também estavam na pauta dos protestos organizados por centrais sindicais e movimentos sociais a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, a taxação dos super-ricos e o fim da jornada de trabalho 6x1.

Em São Paulo, os manifestantes se concentraram na praça da República em ato organizado pela Frente Povo Sem Medo e pela Frente Brasil Popular, que reúnem movimentos como o MST e o MTST, e pelo Fórum das Centrais Sindicais.

Segundo a Folha de S. Paulo, o público na Praça da República foi de 8,8 mil pessoas, segundo contagem realizada pelo Monitor do Debate Político do Cebrap e pela ONG More in Common às 11h11, considerado o pico da manifestação, a partir de fotos tiradas por drones e sistemas de inteligência artificial.

Já os manifestantes da direita se concentram na Avenida Paulista para um ato pela anistia dos condenados pelo 8 de Janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O protesto "Reaja Brasil", convocado pelo pastor Silas Malafaia, também pede que Bolsonaro possa disputar as eleições de 2026. O ex-presidente foi considerado inelegível em 2023 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por uso da máquina pública para disseminar desinformação sobre as urnas eletrônicas.

Confira fotos do desfile em Brasília e dos protestos deste domingo.

Marcelo Camargo/Agência Brasil O desfile em Brasília começou por volta das 9h20. Lula e a primeira-dama Janja da Silva chegaram à Esplanada em carro aberto, e foram recebidos na tribuna das autoridades pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e pelos comandantes das três Forças Armadas

Bruno Peres/Agência Brasil Ao lado de Lula, o vice-presidente, Geraldo Alckmin e o presidente da Câmara, Hugo Motta, marcaram presença. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, não compareceu este ano, porque está em viagem oficial à França. Outra ausência foi a do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está no Amapá

Reuters Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em manifestação na Avenida Paulista

Reuters Na Av. Paulista, manifestantes bolsonaristas exibiram cartazes em inglês com os dizeres 'SOS Trump' e 'Bolsonaro livre'

AFP O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, discursa durante a manifestação em apoio a Jair Bolsonaro, em São Paulo

AFP Apoiadores de Bolsonaro seguram uma faixa com os dizeres "Urgente, anistia já" em manifestação na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

AFP Uma apoiadora de Bolsonaro participa de manifestação na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

AFP O senador Flávio Bolsonaro veste uma camiseta com a imagem de seu pai em manifestação na praia de Copacabana

Thais Carrança/BBC 'Anistiar golpistas é dar sinal verde para novos golpes!', diz o cartaz de manifestante no ato da esquerda na Praça da República, em São Paulo

Thais Carrança/BBC Em São Paulo, Bonecos infláveis de Jair Bolsonaro, vestindo roupa de presidiário, e de Donald Trump, segurando um cartaz onde se lê 'Epstein list', numa referência aos arquivos do caso envolvendo o falecido agressor sexual Jeffrey Epstein

Thais Carrança/BBC 'Centrão e governador Tarcísio: inimigos do povo', diz a faixa exibida por manifestantes na Praça da República, em São Paulo

Reuters Manifestante segura uma placa com a imagem de Jair Bolsonaro atrás de grades, durante manifestação contra o ex-presidente no Rio de Janeiro