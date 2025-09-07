Assine
ACORDO

Rogério Correia: 'Motta disse que não pauta a anistia, se fizer é traição'

Parlamentar petista afirmou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da CCJ, Otto Alencar, também afirmaram que não pautariam a anistia

Thiago Bonna
07/09/2025 15:08 - atualizado em 07/09/2025 15:14

Rogério Correia afirma que Constituição não permite anistia para civis ou militares que tentaram golpe de Estado
Rogério Correia afirma que Constituição não permite anistia para civis ou militares que tentaram golpe de Estado crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou, neste domingo (7/9), que os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), se comprometeram a não pautar o projeto de anistia aos réus e condenados por tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, Motta inclusive garantiu isso ao Partido dos Trabalhadores.

"O presidente do Senado Davi Alcolumbre já disse que não coloca na pauta a anistia. O senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, já disse que não pauta na comissão. E o presidente da Câmara, Hugo Motta, que fica vacilando para lá e para cá, se comprometeu com a bancada do PT que não colocaria a anistia, se fizer isso é traição", afirmou durante o 31º Grito dos Excluídos e Excluídas.

Correia alega que a Constituição determina que "para aqueles que tentaram, civis ou militares, acabar com o Estado Democrático de Direito, não cabe perdão, não cabe anistia".

O ato, organizado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), pastorais sociais e movimentos civis, tinha como uma de suas demandas a punição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e os sete membros do seu governo, apontados como "Núcleo Crucial"; e aos outros acusados.

No mesmo horário, parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizaram um evento na Praça da Liberdade pedindo anistia a todos os acusados por tentarem dar golpe de Estado.

