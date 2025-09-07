Rogério Correia: 'Motta disse que não pauta a anistia, se fizer é traição'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou, neste domingo (7/9), que os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), se comprometeram a não pautar o projeto de anistia aos réus e condenados por tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, Motta inclusive garantiu isso ao Partido dos Trabalhadores.

"O presidente do Senado Davi Alcolumbre já disse que não coloca na pauta a anistia. O senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, já disse que não pauta na comissão. E o presidente da Câmara, Hugo Motta, que fica vacilando para lá e para cá, se comprometeu com a bancada do PT que não colocaria a anistia, se fizer isso é traição", afirmou durante o 31º Grito dos Excluídos e Excluídas.

Correia alega que a Constituição determina que "para aqueles que tentaram, civis ou militares, acabar com o Estado Democrático de Direito, não cabe perdão, não cabe anistia".

O ato, organizado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), pastorais sociais e movimentos civis, tinha como uma de suas demandas a punição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e os sete membros do seu governo, apontados como "Núcleo Crucial"; e aos outros acusados.

No mesmo horário, parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizaram um evento na Praça da Liberdade pedindo anistia a todos os acusados por tentarem dar golpe de Estado.