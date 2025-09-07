Assine
INDEPENDÊNCIA

Alvo de ataques, Pacheco diz ter a 'honra de servir a democracia'

Senador compartilhou uma reflexão sobre o feriado, que ocorre pouco mais de um mês depois das sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras

Bruno Nogueira
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
07/09/2025 15:59

Em visita de Lula a Minas Gerais, Pacheco diz que ‘pessoas não podem ser guinchadas’, em alusão a frase de Zema
"Não há dois lados quando nos deparamos com tentativas de garrotear a nossa liberdade, o estado democrático e a vida plena em sociedade", afirmou Pacheco crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) disse, neste domingo (7/9), que o feriado do Dia da Independência é uma data “enseja a união” dos brasileiros em torno de temas essenciais, em “contraponto a movimentos caducos e delirantes que se prestam apenas a subjugar o Brasil”. Em nota enviada à imprensa, o parlamentar compartilhou uma reflexão sobre o simbolismo da comemoração e evitou responder a ataques de opositores.

“Não há dois lados quando nos deparamos com tentativas de garrotear a nossa liberdade, o estado democrático e a vida plena em sociedade. Não há dois lados quando se trata da defesa da democracia e da soberania, causas sob as quais tenho a honra de servir, sem hesitação, sem temor”, disse Pacheco.

O Dia da Independência neste ano ocorreu pouco mais de um mês depois que as tarifas de 50% dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras entraram em vigor, quando Donald Trump decidiu usar o peso da economia americana para pressionar contra o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF.

Há pouco mais de um mês também, Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky, que impede relações de “violadores de direitos humanos” com empresas americanas. Outros oito ministros do Supremo Tribunal Federal, além de aliados do presidente Lula, ainda tiveram seus vistos americanos suspensos.

Apesar da pressão dos EUA, o julgamento de Bolsonaro e do chamado “núcleo crucial” da suposta tentativa de golpe entra em reta final na Primeira Turma do Supremo. Nesta terça-feira (9/9), os magistrados retomam o processo com a leitura dos votos que podem condenar ou absolver o ex-presidente e outros sete réus. Relator do caso, Moraes será o primeiro a votar, seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A expectativa é que a decisão final saia na sexta-feira (12/9).

Pela manhã, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) discursou em Belo Horizonte com fortes ataques ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e ao senador Pacheco por supostamente endossarem o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

