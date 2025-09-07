Dandara critica anistia, mas defende direito de ato: 'Isso é democracia'
Deputada federal disse que projeto que busca anistiar envolvidos em tentativa de golpe de Estado não tem força no Congresso
A deputada federal Dandara Tonantzin (PT-MG) criticou a pauta da anistia aos réus e condenados por tentativa de golpe de Estado, mas ponderou que atos, como o realizado na Praça da Liberdade em defesa destes grupos, só pode ser feito em uma democracia.
"Isso é a democracia! Ainda bem que não teve golpe e nós estamos ainda na democracia, onde tem o ato nosso, tem o outro ato, tem o desfile", afirmou a petista durante o 31º Grito dos Excluídos e Excluídas, que ocorreu na manhã deste domingo (7/9) na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte.
A parlamentar afirmou que o projeto de lei que busca anistiar essas pessoas não possui força na Câmara dos Deputados e nem no Senado. "Não tem espaço nem nas ruas nem no parlamento para legitimar uma anistia", disse.
O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), que também participou do evento, afirmou que no dia 12 de agosto, data em que está previsto o final do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete integrantes do alto escalão do seu governo, vai ser um marco na história do Brasil.
"Pela primeira vez na história do nosso Brasil, nós vamos levar para a cadeia ex-presidente golpista e generais golpistas que vêm desde a época da ditadura militar", afirmou.