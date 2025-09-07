Assine
GRITO DOS EXCLUÍDOS

Dandara critica anistia, mas defende direito de ato: 'Isso é democracia'

Deputada federal disse que projeto que busca anistiar envolvidos em tentativa de golpe de Estado não tem força no Congresso

07/09/2025 15:12

Deputada federal Dandara Tonantzin pontuou que apenas numa democracia poderiam ocorrer atos com pautas diametralmente opostas
Deputada federal Dandara Tonantzin pontuou que apenas numa democracia poderiam ocorrer atos com pautas diametralmente opostas crédito: Ed Carvalho/Divulgação

A deputada federal Dandara Tonantzin (PT-MG) criticou a pauta da anistia aos réus e condenados por tentativa de golpe de Estado, mas ponderou que atos, como o realizado na Praça da Liberdade em defesa destes grupos, só pode ser feito em uma democracia.

"Isso é a democracia! Ainda bem que não teve golpe e nós estamos ainda na democracia, onde tem o ato nosso, tem o outro ato, tem o desfile", afirmou a petista durante o 31º Grito dos Excluídos e Excluídas, que ocorreu na manhã deste domingo (7/9) na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte.

A parlamentar afirmou que o projeto de lei que busca anistiar essas pessoas não possui força na Câmara dos Deputados e nem no Senado. "Não tem espaço nem nas ruas nem no parlamento para legitimar uma anistia", disse.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), que também participou do evento, afirmou que no dia 12 de agosto, data em que está previsto o final do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete integrantes do alto escalão do seu governo, vai ser um marco na história do Brasil.

"Pela primeira vez na história do nosso Brasil, nós vamos levar para a cadeia ex-presidente golpista e generais golpistas que vêm desde a época da ditadura militar", afirmou.

