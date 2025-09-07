Bolsonaristas carregam bandeira gigante dos EUA na Avenida Paulista, em SP

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) se reúnem na Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde deste domingo (7/9), para pedir anistia ao ex-presidente, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participar da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Uma bandeira gigante dos Estados Unidos foi carregada pelos manifestantes.





Os bolsonaristas também levaram cartazes com frases de agradecimento ao presidente norte-americano Donald Trump, após o governo americano aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Também havia cartazes pedidos de impeachment de Moraes, além de outros pedindo liberdade para a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está presa na Itália.





A manifestação conta com a presença da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que discursou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





O ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto. Por isso, não participa das manifestações.