'ATRAVESSOU O RUBICÃO'

Líder do PT diz que Tarcísio governador tenta intimidar Moraes

'Tarcísio não age como governador, mas como advogado de Bolsonaro', disparou líder do PT

JOSÉ MARQUES
JOSÉ MARQUES
Repórter
07/09/2025 20:03

Imagem de drone mostra uma bandeira dos Estados Unidos gigante em protesto bolsonarista na Avenida Paulista
Imagem de drone mostra uma bandeira dos Estados Unidos gigante em protesto bolsonarista na Avenida Paulista crédito: Reprodução/Redes sociais

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), afirmou neste domingo (7/9) que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tentou intimidar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no meio do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em publicação nas redes sociais, Lindbergh disse que Tarcísio "cruzou o Rubicão" em seu discurso na manifestação bolsonarista do 7 de Setembro na avenida Paulista. A expressão, baseada em um evento da Roma antiga, significa um ato do qual não se pode recuar.

Na Paulista, Tarcísio disse que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes" e cobrou anistia "ampla e irrestrita".

Para o líder do PT, a fala "não é crítica política, mas um ataque frontal ao STF, que pode configurar coação no curso do processo, por tentativa de intimidar o ministro relator no meio do julgamento de Jair Bolsonaro e demais golpistas".

"Tarcísio não age como governador, mas como advogado de Bolsonaro. Quem ataca ministros e defende anistia para conspiradores não luta por liberdade: legitima o crime, sabota a Justiça e abre caminho para novos atentados contra a democracia", afirmou Lindbergh.

No ato da Paulista, Tarcísio disse Bolsonaro deve ser autorizado a ser candidato em 2026 e que pode ser condenado sem nenhuma prova.

Tarcísio pressionou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a pautar o projeto sobre anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e disse que o STF julga "um crime que não existiu".

O governador paulista disse que o julgamento não é justo, voltou a falar em "narrativas", fez críticas a Moraes e mandou indiretas ao STF. Disse ainda que a delação de Mauro Cid ocorreu sob coação e que a colaboração é mentirosa.

"Não vamos aceitar a ditadura de um Poder sobre o outro. Chega", disse em recado ao Supremo. "Não vamos aceitar que nenhum ditador diga o que temos que fazer."

Ao ouvir que a multidão gritava "fora, Moraes", Tarcísio chamou o magistrado de ditador. "Por que é que vocês estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo neste país", afirmou.

politica sao-paulo tarcisio-de-freitas

