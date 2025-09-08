Assine
CRÍTICAS AO ATO NA PAULISTA

Duda sobre bandeira dos EUA no 7 de Setembro em SP: 'Submissão'

Presença da bandeira dos Estados Unidos no ato bolsonarista, na Avenida Paulista, em São Paulo, nesse domingo, gerou reação de parlamentares

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
08/09/2025 08:33

Brasileiros levaram bandeira enorme dos Estados Unidos para ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo
Brasileiros levaram bandeira enorme dos Estados Unidos para ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo crédito: Nelson Almeida/AFP

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) classificou como “submissão” a presença de uma bandeira dos Estados Unidos no ato bolsonarista realizado nesse domingo (7/9), na Avenida Paulista (SP), no mesmo dia em que é celebrado Independência do Brasil.

Em publicação nas redes sociais, a parlamentar ironizou a simbologia da cena, que, segundo ela, revela um “complexo de vira-lata” entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Independência do Brasil? Bolsonaristas foram às ruas com a bandeira dos EUA. Complexo de vira-lata não é patriotismo. É submissão”, escreveu Duda ao comentar a imagem de manifestantes vestidos, em sua maioria, com camisas verde e amarela estendendo a bandeira do país norte-americano.

Quem também ironizou o episódio foi a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). Ao citar uma das frases mais repetidas por bolsonaristas, disse: “A nossa bandeira jamais será vermelha”, em referência às cores da bandeira dos Estados Unidos: branca, azul e vermelha.

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), engrossou as críticas. Para ele, a cena representa um rebaixamento da soberania nacional. “A imagem que mostra que o fundo do poço tem subsolo. 07/09/2025 – Que a história nunca esqueça deste dia”, publicou em “story” no Instagram.

Na sequência, Randolfe comparou a manifestação na Paulista ao desfile de 7 de Setembro em Brasília, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Postando uma foto da bandeira brasileira hasteada na Esplanada dos Ministérios, escreveu: “A diferença. A grande diferença”.

