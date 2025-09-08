Duda sobre bandeira dos EUA no 7 de Setembro em SP: 'Submissão'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) classificou como “submissão” a presença de uma bandeira dos Estados Unidos no ato bolsonarista realizado nesse domingo (7/9), na Avenida Paulista (SP), no mesmo dia em que é celebrado Independência do Brasil.

Em publicação nas redes sociais, a parlamentar ironizou a simbologia da cena, que, segundo ela, revela um “complexo de vira-lata” entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Independência do Brasil? Bolsonaristas foram às ruas com a bandeira dos EUA. Complexo de vira-lata não é patriotismo. É submissão”, escreveu Duda ao comentar a imagem de manifestantes vestidos, em sua maioria, com camisas verde e amarela estendendo a bandeira do país norte-americano.

Independência do Brasil? ????????

Bolsonaristas foram às ruas com a bandeira dos EUA.

— Duda Salabert (@DudaSalabert) September 8, 2025

Quem também ironizou o episódio foi a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). Ao citar uma das frases mais repetidas por bolsonaristas, disse: “A nossa bandeira jamais será vermelha”, em referência às cores da bandeira dos Estados Unidos: branca, azul e vermelha.

— Tabata Amaral (@tabataamaralsp) September 7, 2025

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), engrossou as críticas. Para ele, a cena representa um rebaixamento da soberania nacional. “A imagem que mostra que o fundo do poço tem subsolo. 07/09/2025 – Que a história nunca esqueça deste dia”, publicou em “story” no Instagram.

Na sequência, Randolfe comparou a manifestação na Paulista ao desfile de 7 de Setembro em Brasília, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Postando uma foto da bandeira brasileira hasteada na Esplanada dos Ministérios, escreveu: “A diferença. A grande diferença”.