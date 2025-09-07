Anistia e hipocrisia

“’Lula pede mobilização popular contra anistia’ é manchete do Estado de Minas de 5/9/25. Tudo se inverteu em Pindorama e o poste está fazendo xixi no cachorro. Para quem tem memória curta, como o referido cidadão que lutou a favor da anistia e há fotos dele com camiseta pró-anistia, transcrevo o art. 1o. da Lei 6683 de 28/08/1979: ‘Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de Fundações vinculadas ao Poder Público, aos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais...’. Esse projeto contemplava tanto vítimas como algozes e vários anistiados. Para ficar apenas em dois anistiados notórios, Dilma foi anistiada em 2023 e recebeu uma indenização de 400.000 reais e Luiz Inácio foi anistiado em 1993 e recebia, em 2024, a módica aposentadoria mensal de 12.500 reais, conforme o Estadão Verifica de 21/2/2025. Quem assinou a Lei foi o General Figueiredo. Vamos combinar, é muita hipocrisia.”

Kleber Pereira Gonçalves

Belo Horizonte