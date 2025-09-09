Cleitinho chama Moraes de 'covarde' depois de condenação de Bolsonaro

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) criticou o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, dado nesta terça-feira (9/9), em meio ao julgamento do "Núcleo Crucial", formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados, por tentativa de golpe de Estado. Cleitinho também chamou o ministro de "covarde".

"Moraes acaba de votar pela condenação do Bolsonaro a 43 anos de prisão. Faço uma pergunta, você já viu pedófilo, estuprador, criminoso, traficante, político que rouba dinheiro do povo, que põem dinheiro na cueca, pegar 43 anos? Isso só mostra que é uma perseguição política", afirmou o parlamentar em publicação nas redes sociais.

Apesar da afirmação do senador, a sentença de 43 anos só será aplicada caso Bolsonaro receba a pena máxima em cada um dos cinco crimes pelos quais é acusado pela Procuradoria-Geral da República.

A dosimetria da pena, cálculo que leva em conta a gravidade do crime e circunstâncias específicas, só será definida após os cinco ministros da 1ª Turma da Suprema Corte votarem. Até o momento, o placar está em 2 a 0 pela condenação. O ministro Flávio Dino acompanhou o voto do relator.

Bolsonaro e os outros sete réus são acusados de:

- Golpe de Estado, pena de 4 a 12 anos de prisão;

- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena de 4 a 8 anos de prisão;

- Organização criminosa armada, com penas que podem chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público;

- Dano qualificado pela violência ou grave ameaça, pena de seis meses a três anos;

- Deterioração de patrimônio tombado, pena de 1 a 3 anos.