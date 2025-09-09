Simões afirma que teria desgosto de encontrar Moraes

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), afirmou nesta terça-feira (9/9) que teria desgosto em encontrar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na entrega do Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria Alkmin, maior honraria concedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), em Belo Horizonte.

"É muito importante, no Brasil de hoje, que as instituições encontrem os seus lugares. Está muito fácil perder os seus lugares neste momento. Fico imaginando, por exemplo, o desgosto que teria sido para mim se o ministro Alexandre de Moraes tivesse aparecido aqui para receber a medalha dele. Ele perdeu completamente a noção de qual é o papel do Judiciário no Brasil", afirmou Simões.

No horário em que o galardão era entregue, Moraes estava em Brasília, na Suprema Corte, lendo seu voto durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

Simões, que é um dos possíveis candidatos ao governo de Minas Gerais em 2026, vem buscando se aproximar dos bolsonaristas. Em uma das visitas feitas pelo ex-presidente a Minas Gerais, o vice-governador acompanhou o político em diversas agendas.

"Não temos aqui ninguém que se arvora vítima, acusador e algoz. (...) Um ministro do Supremo falando em prender um presidente da República por mais de 40 anos por um crime que eu não consegui, até agora, visualizar", criticou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O vice-governador concluiu alegando que Moraes "é persona non grata no Brasil" e que o julgamento da Suprema Corte é um "risco que a democracia brasileira não merecia".

Homenagem do TCE-MG

O prêmio é dedicado a pessoas ou instituições que prestaram serviços relevantes ao TCE-MG, a Minas Gerais e ao Brasil em diferentes áreas.

Neste ano, a medalha vai celebrar os 90 anos do TCE-MG, homenageando “pessoas e instituições que prestaram relevantes serviços ao Tribunal, ao Estado de Minas Gerais e ao país”. Além de Moraes e Simões, outras 22 pessoas serão agraciadas, entre elas o advogado-geral da União, Jorge Messias, e a escritora Conceição Evaristo.