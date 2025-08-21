Moraes vai receber homenagem do Tribunal de Contas de Minas Gerais
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) vai receber o colar do mérito José Maria Alkmim, a maior honraria do TCE-MG
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai receber uma medalha do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), no dia 9 de setembro. O magistrado será agraciado com o colar do mérito da Corte de Contas, ministro José Maria de Alkmim, a maior honraria do Tribunal.
Neste ano, a medalha vai celebrar os 90 anos do TCE-MG, homenageando “pessoas e instituições que prestaram relevantes serviços ao Tribunal, ao estado de Minas Gerais e ao país”. Além de Moraes, outras 23 pessoas serão agraciadas, entre elas, o advogado-geral da União, Jorge Messias.
Ainda em âmbito nacional, a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, e os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Sebastião Reis e Paulo Ribeiro, também serão agraciados pelo TCE.
Entre as autoridades mineiras estão o vice-governador Mateus Simões (Novo); o secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro (PP); o procurador-geral de Justiça, Paulo de Tarso; o corregedor-geral de Justiça de MG, Estevão Luccheshi; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), Júlio Lorens; o presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), Vallisney de Souza; e a escritora Conceição Evaristo.
Veja a lista completa
- Mateus Simões (Novo) - vice-governador de Minas;
- Alexandre de Moraes - ministro do Supremo Tribunal Federal (STF);
- Jorge Messias, advogado-geral da União;
- Maria Elizabeth Rocha – presidente do Superior Tribunal Militar
- Sebastião Alves dos Reis Júnior - ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
- Paulo Dias de Moura Ribeiro - ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
- Júlio César Lorens - presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas (TRE-MG);
- Denise Alves Horta - presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT);
- Vallisney de Souza Oliveira - presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6);
- Paulo de Tarso Morais Filho - procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais;
- Faiçal David Freire Cheque - reitor da Universidade de Itaúna;
- Marcelo Aro (PP) - secretário de Estado de Governo de Minas;
- Marcos Lincoln dos Santos - 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG);
- Estevão Lucchesi de Carvalho - corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais
- Estilac Martins Rodrigues Xavier - presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul;
- Milene Dias da Cunha - conselheira-substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará e presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (AUDICON);
- Luiz Henrique Lima – conselheiro-substituto do TCE Mato Grosso
- Ana Maria Gonçalves – escritora e acadêmica da Academia Brasileira de Letras
- Luís Eduardo Falcão Ferreira - prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM);
- Rosimere das Graças do Couto - presidente da Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis):
- João Marcelo Dieguez – prefeito de Nova Lima
- Conceição Evaristo - escritora e acadêmica da Academia Mineira de Letras;
- Ederson Patrick Severo Machado - ouvidor-geral de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
- Alex Sandro Coelho Diniz - empresário