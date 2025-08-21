Moraes vai receber homenagem do Tribunal de Contas de Minas Gerais

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai receber uma medalha do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), no dia 9 de setembro. O magistrado será agraciado com o colar do mérito da Corte de Contas, ministro José Maria de Alkmim, a maior honraria do Tribunal.

Neste ano, a medalha vai celebrar os 90 anos do TCE-MG, homenageando “pessoas e instituições que prestaram relevantes serviços ao Tribunal, ao estado de Minas Gerais e ao país”. Além de Moraes, outras 23 pessoas serão agraciadas, entre elas, o advogado-geral da União, Jorge Messias.

Ainda em âmbito nacional, a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, e os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Sebastião Reis e Paulo Ribeiro, também serão agraciados pelo TCE.

Entre as autoridades mineiras estão o vice-governador Mateus Simões (Novo); o secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro (PP); o procurador-geral de Justiça, Paulo de Tarso; o corregedor-geral de Justiça de MG, Estevão Luccheshi; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), Júlio Lorens; o presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), Vallisney de Souza; e a escritora Conceição Evaristo.

