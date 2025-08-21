Assine
RESPOSTA À OPERAÇÃO

Malafaia acusa Moraes de ‘perseguição religiosa’ após operação da PF

Pastor publicou vídeo nas redes sociais dizendo que teve caderno com mensagens bíblicas apreendido pela polícia

Maria Dulce Miranda
21/08/2025 10:54 - atualizado em 21/08/2025 11:20

Malafaia chama Moraes de 'ditador de toga'
Malafaia chama Moraes de 'ditador de toga' crédito: Reprodução / redes sociais

O pastor Silas Malafaia criticou mais uma vez o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A publicação em redes sociais na madrugada desta quinta-feira (21/8) ocorreu horas depois de ele ter sido alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) ao desembarcar de um voo no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Malafaia diz ser vítima de uma perseguição religiosa e acusa Moraes de usar a imprensa para vazar conversas de cunho pessoal com Jair Bolsonaro (PL). 

Em uma gravação de pouco mais de quatro minutos, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo afirma que o magistrado age como “um ditador de toga”. “Alexandre de Moraes, o ditador da toga, promove perseguição política e agora religiosa também. Venho denunciando os crimes desse ditador nesses quatro anos”, disse Malafaia.

Leia Mais

Segundo o pastor, a operação determinou a apreensão de seu celular, três cadernos “com mensagens bíblicas” e do passaporte. “Cheguei de Portugal e no aeroporto fui interceptado pela Polícia Federal. Levaram meu celular, meus cadernos de mensagens bíblicas e até meu passaporte. Que país é esse?”, questionou.

Além de mensagens bíblicas, Malafaia afirmou que os cadernos continham anotações de pregações, roteiros de vídeos e manifestações religiosas. Ele também criticou o vazamento de informações sobre o inquérito antes mesmo da notificação de seus advogados.

“Se eu falar do inquérito, sou preso. Mas a Gestapo de Alexandre Moraes vaza tudo”, disse, comparando as informações divulgadas pela imprensa com a polícia política nazista.

Apesar das críticas, o pastor declarou ver um “lado positivo” na exposição, afirmando que ela teria mostrado sua “honestidade, independência e vínculo com a família”.  Em um trecho, ele chama Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de “amigo”. Vale destacar que, em uma das mensagens enviadas a Bolsonaro, ele chama o deputado de “babaca”

“Mostrou minha honestidade, minha independência. Não sou bajulador, não sou puxa-saco, falo o que tenho que falar. E sou considerado. São meus amigos. Bolsonaro, Carlos, Flávio, Eduardo, Michelle. Me consideram pela minha lisura”, declarou.

Ele termina o vídeo convocando fiéis a participar de um ato no dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo. "Deus livre o Brasil dessa gente má, injusta e perversa”, finalizou. 

Por que Silas Malafaia está sendo investigado?

  • O pastor foi oficialmente incluído no inquérito que apura possíveis manobras para obstruir o julgamento no STF sobre a tentativa de golpe de Estado. A PF o associa como articulador de sanções internacionais (como o “tarifaço” e a aplicação da Lei Magnitsky) com o intuito de pressionar o Judiciário; 

  • Em 20 de agosto, ao desembarcar no Aeroporto do Galeão (RJ), Malafaia teve seu celular apreendido e seu passaporte retido como parte das medidas cautelares determinadas pela PF. Ele também está proibido de deixar o país e de manter contato com outros investigados;

  • O relatório da PF que recomendou o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado democrático de direito também inclui Malafaia como parte das ações associadas à interferência no julgamento da trama golpista no STF;

  • A PF detectou que Malafaia, juntamente com Bolsonaro, Eduardo e Paulo Figueiredo, teria tido atuação relevante na tentativa de interferir politicamente no Supremo Tribunal Federal por meio da articulação de sanções econômicas e judiciais contra o Brasil; 

  • Na mesma operação, Jair Bolsonaro e Eduardo foram indiciados por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Segundo a PF, pai e filho teriam atuado para pressionar ministros do STF por meio de articulações políticas, inclusive no exterior; 

  • O ex-presidente segue em prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares, como proibição de comunicação com aliados e participação em eventos públicos.

