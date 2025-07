Revogação de vistos de ministros do STF gera reação do governo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Advogado-Geral da União, Jorge Messias, classificou como “arbitrária” a decisão do governo dos Estados Unidos, anunciada na sexta-feira (18/7), de revogar os vistos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, de outros magistrados da Corte e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, além dos respectivos familiares. A medida foi revelada pelo secretário de Estado americano Marco Rubio, aliado do presidente Donald Trump, nas redes sociais.

Segundo Rubio, a revogação foi uma retaliação contra as medidas cautelares impostas por Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Ele afirmou que o governo Trump "não permitirá que estrangeiros responsáveis por censurar a liberdade de expressão nos Estados Unidos circulem livremente em solo americano".

Em nota publicada nas redes sociais, Jorge Messias afirmou que a medida representa "assédio de índole política" e uma tentativa inaceitável de intimidação ao Poder Judiciário brasileiro. “Nenhum expediente inidôneo ou ato conspiratório sórdido haverá de intimidar o Poder Judiciário de nosso país em seu agir independente e digno”, declarou o chefe da AGU.

Messias defendeu que os ministros do STF e o Procurador-Geral apenas cumprem suas funções institucionais “nos estritos limites do ordenamento jurídico”, em defesa da democracia e do Estado de Direito. Ele também disse que é dever das instituições brasileiras resistir a pressões internacionais que tentem deslegitimar suas ações.

“Não se pode coadunar com a deturpação que pretende imputar a tais autoridades a prática de atos de censura ou violação de direitos fundamentais. Sua atuação visa preservar a integridade da nossa Democracia”, completou.

Nota do Advogado-Geral da União



Na condição de Advogado-Geral da União da República Federativa do Brasil, considero um dever, nesse momento, expressar apoio e solidariedade aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Procurador-Geral da República, atingidos, juntamente com… — Jorge Messias (@jorgemessiasagu) July 19, 2025

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que a revogação dos vistos é uma “afronta ao Poder Judiciário brasileiro e à soberania nacional”. Em postagem nas redes sociais, ela acusou Jair e Eduardo Bolsonaro de atuarem nos bastidores da medida.

Primeira Turma marcou sessões até quarta-feira (26/3) para julgar Bolsonaro Antonio Augusto/STF Ex-presidente não falou com a imprensa no STF, mas antes disse que Moraes já tinha uma sentença pronta contra ele Antonio Augusto/STF Ex-presidente é acusado por uma série de crimes que somados podem dar mais de 28 anos de prisão Antonio Augusto/STF 'É possível que Bolsonaro seja absolvido na ação criminal, porque o julgamento está apenas começando', disse Moraes Rosinei Coutinho/STF Bolsonaro sentou na primeira fila da Primeira Turma do STF Rosinei Coutinho/STF Primeiro julgamento teve fala das defesas dos sete acusados de envolvimento na trama golpista Rosinei Coutinho/STF Moraes diz que denúncia de golpe revela 'risco iminente' aos Poderes Gustavo Moreno/STF Moraes pediu manifestação da PGR sobre possível prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL) Antonio Augusto/STF Advogado afirmou que Bolsonaro autorizou mudanças nas Forças Armadas antes de perder o mandato Antonio Augusto/STF Voltar Próximo

“É um vexame internacional. Essa retaliação mesquinha expõe o nível degradante da conspiração dos Bolsonaro contra o Brasil. Ao contrário do que planejaram, a Suprema Corte se engrandece nesse momento, cumprindo o devido processo legal”, escreveu Gleisi.

A revogação do visto de entrada nos EUA dos ministros do STF Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flavio Dino, Cármen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes é uma afronta ao Poder Judiciário brasileiro e à soberania nacional. Essa retaliação… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 19, 2025

Entre os ministros citados por ela com vistos revogados estariam Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes. Apesar das manifestações de membros do alto escalão, o governo federal ainda não divulgou uma nota oficial sobre a decisão dos EUA.

Contexto da crise

A crise diplomática ocorre em meio à intensificação das investigações contra Bolsonaro no Brasil. Na sexta-feira (18), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra o ex-presidente e o obrigou a adotar medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica, por determinação de Alexandre de Moraes. O ministro também impôs restrições como recolhimento domiciliar noturno, proibição de uso de redes sociais e contato com outros investigados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a PF, Bolsonaro teria sugerido a aliados estrangeiros a suspensão de tarifas comerciais dos EUA em troca da aprovação de uma eventual anistia a ele no Brasil, o que, para o STF, configura possível tentativa de obstrução da Justiça, coação de testemunhas e até atentado contra a soberania nacional.